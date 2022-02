40 años de un maravilloso camino trabajando por todos en la comunidad Premio Maguen David Alberto Amkie Abadi

"Alberto este ha sido un maravilloso viaje, caminar contigo por mas de 36 años de los 40 que llevas trabajando para esta bendita y maravillosa comunidad, ha sido un gran oportunidad para mi"

Así empezó Fortuna Dichi de Amkie sus bellas palabras para su marido, compañero y ganador, muy merecidamente del Premio Maguen David 2021 el querido Alberto Amkie

Con gran emoción fue entregado este premio a quien por mas de 40 años a sido parte de mesas directivas, ha asesorado infinidad de presidentes, ha dirigido muchos actos, ha entregado premios, reconocimiento, es forjador de la educación de cientos de niños de la comunidad, inspiro a otros a trabajar por los demás. Ha sido es y seguir siendo ejemplo para jóvenes judíos en México

Teniendo como marco el Templo Shaare Tefila, ahora conducido por Elias Achar escuchamos las palabras de Abdo Shamosh presidente del la comunidad Sedaka y Marpe de Maguen David Sinai, del Jajam Nakash, y por supuesto el increíble mensaje del Galardonado, que nos demostró, además de porque escribió tantos discursos, el tener tatuado el amor por su comunidad y las ganas de ayudar a todos

Y en el que no podía faltar un mensaje de Refua Shlema para el querido Salo

Ante una gran asistencia, donde estaban infinidad de expresidentes , el propio presidente de Comité Central y muchos directivos de diversas comunidades se presentó un emotivo video que presento un resumen, sería imposible poner todo, de lo realizado por Beto y muchos mensajes de sus compañeros y seres queridos a los que siempre ha acompañado

NO podía tener mejor inicio y texto este video homenaje que las palabras de FORTUNA a quien salo reconoció como su inspiración y la razón principal junto con sus hijos para motivarse para ser cada día mejor y dar mas su comunidad y a México

"Se dice De tal palo, tal astilla

Tus abuelos siempre fueron fuente de inspiración y compromiso, te has sentido orgulloso de donde vienes, tu abuelo Jaime empezó con la construcción del Templo Maguen David y promotor del club azul y blanco ,tu abuelita Mery, tera y tu mamá trabando para comité de madres, tus tíos y primos en la hebra kadisha

Te conocí en un evento comunitario, así tenia que ser , un concurso de bailes, lambada, y rock and roll, nunca pensé que este iba a ser nuestro motor por años., siguió una fiesta de independencia de Israel , un viaje a Querétaro y surge giro, tu primer proyecto en juventud, ahí empezó todo

Desde el principio el trabajo comunitario Te cautivo te dio sentido de vida, el abuelo Abraham decía Quien no vive para servir , no sirve para vivir

Te he visto amar con pasión, con compromiso, con entrega, con dedicación a esta maravillosa comunidad, la has defendido, a capa y espada, has trabajado por su presente y su futuro,

Siempre discreto, objetivo, Proactivo

Nunca fuiste de los que el reconocimiento te importara, te sentías satisfecho con lograr los objetivos, a cuanta gente invitaste a trabajar, recuerdo que les hablabas de la necesidad de su presencia y decías.. Esto es una cuestión de un par de horas a la semana..jaja , cuando alguien se quejaba de algún mal servicio o una propuesta les decías, por favor dámela por escrito… o vente a trabajar , esto es de todos

Alternativa fue tu primer proyecto comunitario, eras un adolescente, pero ya mostrabas tu interés e intención de reflexionar, Los movimientos juveniles te inquietaban en un principio y después te convertiste en defensor absoluto de ellos, crear espacios para los jóvenes , torneos y talleres fue una visión que parecía imposible, Am Israel Jai una oportunidad no competitiva para muchos, tu emoción y satisfacción en cada aviv tras bambalinas acompañando al grupo representante d ela comunidad

El ideario comunitario, y su misión un trabajo titánico, pero que permitía saber donde estabas parado y para quien estabas trabajando está una pregunta constante en tu vida

Recuerdo tu orgullo con la creación del centro comunitario cada espacio cada oficina una ilusión más grande. Los niños han sido tu motor , lágrimas derramadas cuando veías entrar a los niños corriendo al centro comunitario, te quedaba claro que trabajabas para un mejor futuro de ellos, la creación de génesis fue todo un logro, apostando a la educación en menos años

Te veo ante tu computadora escribiendo discursos y subiendo al podio a dirigir un evento, guapo, impecable, elegante y propio. Siempre fuiste una cara representativa de la comunidad, la mejor

Cuantos años de curso pre matrimonial educando, respondiendo a la pregunta para que está la comunidad y de que les sirve

Años y generaciones, viendo a las niñas convertirse en mujeres en el bat y orgulloso en el evento final

El trabajo cada año del discurso de kipur donde se presenta un resumen del año y lo sobresaliente, te quitaba el sueño por días, hacerlo corto y concreto, pero informativo fue siempre tu intención

El comité de prensa a veces complicado, con quejas y problemas pero siempre solucionando y proponiendo

El premio Maguen David siempre fue tu orgullo, guardabas con discreción el nombre del premiado y cuando lo mencionabas tu cara se iluminaba, como si fuera lo mas importante del mundo, para ti lo era

Los 75 años de la comunidad fueron también un momento de gloria y satisfacción, de ver tu pasado, de donde veníamos y en que nos convertimos , un trabajo cumplido

Tu preocupación por bajar las colegiaturas de las escuelas fue tema durante años de tus discusiones, la preocupación por esos padres y su economía, y así surge El fondo de la educación, cada donativo una oportunidad de estudio para muchos"

El cierre especial fue la bendición que los rabinos de la comunidad dieron a Beto y Fortuna, una bendición que seguramente sera bendición para todos en la Comunidad Maguen David, en la comunidad judía y en México