El cuerpo ha sido una de las preocupaciones fundamentales de Margo Glantz, su escritura pasa siempre por este tema que, dice, se está volviendo casi un lugar común: “ahora con el feminismo tan exaltado que últimamente ha dejado ver cosas tan interesantes de los movimientos de mujeres en el mundo y en México también, y ante toda la producción de literatura femenina muy importante, se revalora hablar del cuerpo”.

La narradora y académica acepta que se adelantó a su tiempo, “creo que sigo planteando una cantidad de cuestiones frente a movimientos feministas muy recientes que acatan demasiado la corrección política, con la cual no estoy de acuerdo porque a veces se cae en intolerancias y en falta de juicios, en maniqueísmo, en exigir que todo sea blanco o rojo, o blanco y negro, sin poner matices e intersticios”.

Un buen número de sus escritos sobre el cuerpo han sido reunidos en Cuerpo contra cuerpo (Sexto Piso, 2021), a partir de la selección y prólogo de la escritora e investigadora Ana Negri.

“Siempre me ha parecido totalmente natural en mí, sin ninguna inmodestia, escribir sobre esos temas, desde una época en la que esos temas eran absolutamente poco frecuentados en México, por lo menos, y que casi impidieron también que yo fuese publicada dentro de los cánones tradicionales porque estaba yo como de alguna forma rompiendo cánones, ahora me volví muy canónica pero durante mucho tiempo me costó trabajo”, dice.

La autora de Apariciones, novela que cumplió 25 años de publicada y que fue calificada de osada por hablar del placer masoquista femenino, dice que nunca se arredró, “lo seguí haciendo tranquilamente a pesar de todo, a veces con un poco de tristeza porque no se tomaba en cuenta lo que yo hacía, pero seguía porque era lo único que me interesaba y que podía hacer”.

Margo acepta que con la edad se volvió más abierta y atrevida, y que sigue peleando; esta semana se sumó a varias mujeres que se manifestaron en contra de la elección para gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio porque le parece “absolutamente aberrante que un personaje de esa catadura” sea gobernador de un estado tan conflictivo como Guerrero y lo haga sobre las acusaciones de violaciones y abuso contra las mujeres.

“Las mujeres tenemos que seguir peleando porque parece que no hay término; acabamos de ver cómo violaron y torturaron a una joven doctora en Chiapas, vemos cómo hombres les echan ácido en la cara a las mujeres y no hay justicia, tenemos que seguir peleando todos los días, yo lo hago a través del tuit y de todas las redes sociales, espero que no nos corten esa libertad”, señala.

La escritora y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua dice que todos los días estamos viviendo la violencia contra las mujeres, y que todos los días retuitea las denuncias de desapariciones de muchísimas mujeres jóvenes, “no se respeta el cuerpo femenino, no se respeta si la mujer no quiere tener hijos”.

¿Twitter le ha dado un activismo mucho más directo? "Sí, yo tenía un activismo siempre, en mis clases, en mi escritura, en mis conversaciones, en mis conferencias, pero se ha hecho mucho más masivo gracias al tuit, y al Zoom, porque desgraciadamente el virus del Covid nos confina, pero el Zoom nos permite llegar a auditorios más masivos”.

El libro