Diario Judío México - Adicto al deporte.

Una emoción indescriptible.

No es fanatismo, no es un simple aficionado, no solo practica fútbol, hockey sobre hielo o cualquier otro deporte que se le pasa por el frente, también los ve, los disfruta, los narra, los comenta y nos emociona con ellos.

Y ahora nos emocionamos con saber que muy pronto podremos leer y escuchar sus aventuras en su nuevo libro: “Adicto al deporte”.

Difícil saber quién no conoce a Marcos y quién no conoce del fútbol del CDI si no es por él.

Miles de momentos, en especial cuando te dice que viene de un partido de fútbol y un encuentro de Hockey sobre hielo, jugando con jóvenes de 18 años y Marcos te dice, que no sabe porque, pero como que se cansó un poco.

Pero no solo juega cualquier deporte, además escribe de ellos, narra los partidos, y eso cada semana, si no es que cada día, en donde tiene oportunidad.

Incansable y con una constancia de transmitirnos la emoción de cada encuentro, tanto en el periódico del CDI como en DiarioJudio.com

Por eso es importante hablar de su trayectoria, la cual no es tema para un libro sino para varios tomos, es raro ver mayores de 35 que no se han retirado, más difícil ver a jugadores de más de 45, muy complicado mayores de 55 así que imagínense a Marcos y además hacerlo a buen nivel.

Marcos es un verdadero Mentsh, definitivamente nos transmite un amor por el deporte en sus millones de palabras escritas, sus interminables recuerdos y en su mejor herencia, su gran familia.

Y ahora es momento de leer y conocer más de este adicto al deporte.