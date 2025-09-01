Adiós a Arnoldo Kraus, médico y escritor que defendió la igualdad y la dignidad

Nací en México en 1951, soy hijo de emigrados judíos polacos que llegaron después del holocauso, Helen y Moisés. Esto, en muchos sentidos, ha sido una situación importante en mi vida por haber crecido sin familia, con la histori apropia de los desterrados, y porque en muchos sentidos, esa situación hace que uno crezca mucho más solo, con un círculo familiar más pequeño, con cierta dosis de nostalgia, de tristeza. Tendría que agregar que en México nunca tuve nada de familia. En Estados Unidos tenía una tía y un tío sin hijos y en Israel dos tíos con dos primos hermanos”, le dijo sobre su biografía a Diariojudio.com en una entrevista.