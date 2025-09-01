Adiós a Arnoldo Kraus, médico y escritor que defendió la igualdad y la dignidad

Arnoldo Kraus, médico y escritor, falleció este domingo 31 de agosto a los 73 años. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador del Colegio de Bioética y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, su partida es una pérdida para la intelectualidad mexicana.
Maestro de la fina ironía, centrado en el combate a la desigualdad, publicó y habló sobre la eutanasia, el aborto, la relación médico-paciente, los adioses, el derecho a la salud y el suicidio.
Bajo su firma, en una prolífica carrera, aparecieron artículos periodísticos en La Jornada, El Universal, Nexos, El País y mantuvo un blog sobre bioética. Además, publicó 21 libros entre los que destacan “Apología de lápiz”, “Apología del libro”, “Apología de las cosas”, “La Eutanasia, Morir antes de morir”, “La morada infinita Bioética, Decir adiós, decirse adiós” y “Suicidio”.
La noticia de su partida la dio el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM:
El Programa Universitario de Bioética de la UNAM, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Arnoldo Samuel Krauss Weisman.
El mundo de Kraus
Nací en México en 1951, soy hijo de emigrados judíos polacos que llegaron después del holocauso, Helen y Moisés. Esto, en muchos sentidos, ha sido una situación importante en mi vida por haber crecido sin familia, con la histori apropia de los desterrados, y porque en muchos sentidos, esa situación hace que uno crezca mucho más solo, con un círculo familiar más pequeño, con cierta dosis de nostalgia, de tristeza. Tendría que agregar que en México nunca tuve nada de familia. En Estados Unidos tenía una tía y un tío sin hijos y en Israel dos tíos con dos primos hermanos”, le dijo sobre su biografía a Diariojudio.com en una entrevista.
Eligió la Medicina para cumplir con ideales de igualdad social que se hizo desde joven, al observar cómo era México, según expresó en la misma entrevista. Pero dudó por decantarse por la escritura que al final, desarrolló durante toda su vida.
Egresó de la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó cursos de posgrado en Medicina Interna e inmunología y Reumatologría por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Trabajó en hospitales públicos durante 25 años.
