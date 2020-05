Embajada de Israel en México: Asesoría para médicos mexicanos durante el Covid-19: la Experiencia Israelí

Embajada de Israel en México y Shaare Zedek Medical Center: Asesoría para médicos mexicanos durante el covid-19: la Experiencia Israelí——El día jueves 30 de abril de 2020, por iniciativa de la Embajada de Israel en México y Amigos Shaare Zedek México, A.C., con el apoyo de Keren Kayemet LeIsrael México y Fundación Alma, I.A.P. se llevó a cabo la videoconferencia “Asesoría para Médicos Mexicanos durante COVID-19: la Experiencia Israelí”.En la videoconferencia se habló sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 en Israel, específicamente en el Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén, designado por el Gobierno de Israel como hospital principal de la ciudad para tratar a pacientes con el Coronavirus. En Shaare Zedek se habilitó una unidad temporal para atender a estos pacientes con un sistema muy eficiente de comunicación y atención, por lo cual la Embajada de Israel en México quiso difundir recomendaciones y sugerencias para los centros médicos en México. La plática fue dirigida a personal médico y de instancias gubernamentales mexicanas interesadas en salud pública.Los participantes enviaron sus preguntas con anticipación que fueron ampliamente resueltas por los especialistas el Prof. Ofer Merin, Director General, el Prof. Jonathan Halevy, Presidente, y el Dr. Eli Ben Chetrit, infectólogo de Shaare Zedek. Los expositores ahondaron en detalle sobre los protocolos de manejo de pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19, así como para cuidar al personal de salud, sugerencias respecto a las distintas estrategias en los tratamientos, recomendaciones para garantizar las mejores prácticas y el seguimiento de los pacientes recuperados. La videoconferencia tuvo alrededor de 160 participantes, duró poco más de 90 minutos en los cuales los asistentes pudieron hacer preguntas respecto a distintos aspectos de la pandemia. Fue una videoconferencia sumamente productiva, informativa y enriquecedora. El Excelentísimo Embajador de Israel en México, Zvi Tal, dio la bienvenida a la videoconferencia e hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre colegas para promover el intercambio de conocimientos y beneficiar a los pacientes. La Lic. Carol Broussi, Directora de Amigos Shaare Zedek México, A.C. dio una pequeña introducción y agradeció la colaboración del KKL México y de Fundación Alma, y presentó a Carol Perelman, como moderadora de la sesión. Los invitamos a difundir este video a los médicos mexicanos que estén en contacto con paciente con Covid-19.Si quieres apoyar las actividades desearrolladas por Amigos Shaare Zedek México, A.C. puede donar aquí: https://alwayson.recaudia.com/shaarezedek

Friday, May 1, 2020