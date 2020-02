Diario Judío México - Con la finalidad de impulsar el desarrollo agrícola del municipio esta mañana, campesinos, autoridades auxiliares y servidores públicos, participaron en la conferencia “Israel , Una Experiencia Exitosa en Innovación de Agricultura y Medio Ambiente” para rescatar propuestas triunfantes de Israel, país que realizó una transformación de suelos en las zonas áridas y en el manejo, aprovechamiento, cuidado y preservación del agua, especialmente en los temas de riego por goteo, temas en los que destaca por su avanzada tecnología.

La conferencia fue impartida por Marcelo Schottlender presidente del Consejo Directivo Center For Innovation México Israel, Auspicisda por el Keren Kayrmey México, y tuvo lugar en el Salón del Pueblo quien agradeció al Presidente Municipal de Zinacantepec Gerardo Nava Sánchez las facilidades otorgadas para dicha actividad, además de comprometerse a compartir información en materia de tecnología y calidad que pueden implementarse de manera inmediata.

Aseveró “…México y la entidad no cuentan con un padrón confiable que demuestre quién paga el servicio de agua potable y quién no, lo que deriva en una pésima gestión de los recursos hídricos, además de que no se aprovecha el agua pluvial ni se invierte en infraestructura hidráulica”.

En el marco de la ponencia recomendó a los productores agrícolas, diversificar su producción, romper con los usos y costumbres, pues el éxito del campo radica en producir algo que la gente quiera comprar; es decir se debe identificar el nicho de mercado y producir ese producto, incorporando la tecnología.

El edil subrayó el esfuerzo que realiza la administración 2019-2021 por capacitar a los productores locales e implementar acciones que fomenten la cultura del emprendedor, dado que un productor rural es un emprendedor y muchas veces le asusta esa palabra, pero es una persona que no vive de un sueldo, le apuesta todo a la tierra, a su cosecha, a vender a buen precio su producto, por ello la autoridad local se ha comprometido a proporcionarle más herramientas para desarrollar su actividad productiva.

