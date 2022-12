Una tarde de emoción, de sentimientos encontrados, me sentí especialmente emocionada ya que mi hijo participó en el grupo de la nueva generación.

En mi juventud pertenecer a Anajnu Veatem significaba mucho.

Que es Anajnu Veatem, literalmente “USTEDES Y NOSOTROS”.

El día de la función Sheejeyanu el rezo judío que agradece a Dios por llegar hasta acá y que nos llena de regocijo y felicidad, se presentaron diferentes, unos con la compañía actual y por supuesto con muchos que de los elencos pasados, gente que perteneció al grupo de bailes israelíes, en estos 50 años.

En este evento hay quién quiso revivir lo que era pertenecer a Anajnu Veatem Ustedes y Nosotros, otros volver a bailar en un escenario y que escenario por favor, y unos más simplemente con el gusto de reunirse con grandes amigos y compañeros de vida.

Esto se contagió al público, la familia, los amigos, los maestros y los conocidos que no quisimos perdernos esta emotiva tarde Noche.

Esta ocasión para todos era sentir que perteneces a algo especial y emocionante, que eres parte del grupo de bailes israelíes más importante de México, el ambiente de hombres y mujeres danzantes.

Recordemos que muchos empezaron, primero bailando en los grupos de las preparatorias de la escuelas y de ahí al milagro que te seleccionan para formar parte de este “selecto” y especial grupo de bailarines que forman Anajnu Veatem., e como si te seleccionan para ser parte del equipo de tus amores y representar a México.

A mi no me tocó la fortuna de ser elegida, pero participé tres veces con el Nuevo Colegio Israelita de México y cabe decir que los nervios, los ensayos, los regaños, las lágrimas y risas se hicieron presentes en mi vida, definitivamente era muy emocionante bailar.

El espectáculo de la tarde del domingo 4 de diciembre fue muy emocionante y un evento digno de ser visto.

Yo, la mamá de un bailarín que oyó de este evento muchos meses atrás: “tengo ensayo”, “no te puedo ver”, “lo que es más deje a mi esposa y a mi hija en la casa porque tengo ensayo”, y un noche y otra y otra y el vestuario que tengo que hacer yo mismo y mi petaca de vestuarios y todo gira alrededor de la función de los 50 años de Anajnu Veatem.

Presenciar el evento fue maravilloso para mi, me acordé de mi juventud, en el teatro me encontré a gente de mi generación muy emocionada y con ganas de haber participado en los ensayos y en la puesta en escena.

Bailaron precioso, todos parejos al son de la música, entre la emoción hubo un momento de tristeza y de recuerdos un video

con fotos de participantes que ya no están, que que nos dejaron antes, todos muy jóvenes y cada uno, una historia

y como no mencionar en esto a Carlos Halpern Z´L el coreógrafo estrella quien falleció muy joven y quién fue el creador de este grupo de bailes israelís.

Pero la alegría regresó, mi hijo en el escenario, con una disciplina y una agilidad que yo nunca había visto en él y mi corazón crecía de tamaño que orgullosa me sentí y que satisfecha , mi hijo se presentó en el escenario y bailó increíble.

Por último, sentí que era mucho sacrificio, mucho esfuerzo para una sola función, a mi parecer valía la pena otras presentaciones y ojala todos podamos decir Sheejeyanu nuevamente y disfrutar más de este grupo.

Mientras les dejo algunos de los bailes con los que fascinaron a todos en el Teatro de la Ciudad.

Felicidades

