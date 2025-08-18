Cien Pésaj, una misma llama

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Este año, al alzar la copa de vino y partir la matzá, no sólo evocamos la libertad conquistada en Egipto. Este año, en Monterrey, celebramos cien veces haber dicho: “¡Aquí estamos!”, con la misma fe encendida que trajo a nuestros abuelos a este rincón del norte, cargando Shalom en los bolsillos y plegarias en la maleta.

Cien Pésaj han pasado —unos en patios con sillas prestadas, otros en salones vestidos de blanco, siempre con el aroma del jaróset y la firmeza del recuerdo. Hemos cruzado juntos desiertos de incertidumbre, y también hemos cantado el “Dayenu” en tiempos de abundancia. Cada año, una travesía nueva. Cada Seder, una promesa cumplida.

Este Pésaj no es solo un rito ni solo un reencuentro. Es una declaración de continuidad. Es la voz de los que ya no están y el brillo en los ojos de quienes llegan por primera vez. Es la alegría de poder seguir contando nuestra historia con libertad, rodeados de familia, comunidad, y gratitud.

Desde Monterrey, desde el corazón de una comunidad centenaria, les deseamos un Jag Kasher VeSameaj, con la esperanza viva de ver florecer la paz, aquí y allá, en Eretz Israel y en cada hogar donde se dice “¡Leshaná Habaá Biyerushalaim!”

100 Años de Historia, Tradición y Comunidad.

La Comunidad Judía de Monterrey invita a conmemorar un siglo de presencia, legado y unión.

Todos aquellos que han formado parte de nuestra comunidad, que han vivido en Monterrey y que, de una u otra manera, siguen siendo parte de esta historia, les pedimos que nos ayuden a enriquecer este festejo.

Compartamos recuerdos, fotos, anécdotas y todo aquello que da vida a nuestra historia.