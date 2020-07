Diario Judío México - El Rabino Abraham Tobal les comparte las siguientes recomendaciones para el ayuno de Tishá B’Av, que comienza la noche de este miércoles 29 de julio, y concluye la noche del jueves 30 de julio de 2020:

Este ayuno es más estricto que el del 17 de Tamuz, y por otra parte, dura más de 24 horas, lo cual provoca una debilidad mayor en el organismo. Por todo ello, debemos tomar en cuenta lo siguiente.

Después de revisar con mucho detalle la situación actual, así como de investigar, platicar y aconsejarme con los mejores médicos de la Comunidad Judía de México (quienes hacen hincapié que para combatir y/o reducir el riesgo del COVID-19 se requiere tener las defensas del cuerpo altas, ya que de lo contrario, podría causar efectos peligrosos), hago las siguientes indicaciones:

1. Quienes estén enfermos de COVID-19, aún siendo asintomáticos, no deben ayunar.

2. Si se tiene sospecha de estar contagiado de COVID-19 por tener alguno de los síntomas conocidos, o si se estuvo en contacto con alguna persona contagiada, o si se estuvo expuesto a contagios (aún si todavía no se ha hecho la prueba), tampoco debe ayunar.

a. En este caso, cuando se tiene sólo la sospecha pero sin que hayan síntomas, recomendamos que, en caso de ser posible, la ingesta de alimentos sea para comidas sólidas de hasta 35 gr. cada 4 minutos, y de hasta 40 ml. de líquidos también cada 4 minutos. (Es decir, comer lo que sea necesario con estas medidas, y a intervalos.) Esto con el propósito de seguir participando con todos, de alguna manera, en el ayuno, considerándose un consumo parcial de alimentos y no pleno, manteniendo así el “espíritu” del ayuno.

3. Aquellas personas que son de alto riesgo (por ejemplo, quienes tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, o problemas respiratorios, etc.), así como también adultos mayores, no deben ayunar. Esta indicación es con el objetivo de mantener el sistema inmune funcionando de la mejor manera, pues el ayuno podría debilitarlo.

a. En este caso, se recomienda la ingesta de alimentos y líquidos con las medidas e intervalos de tiempo mencionados en el punto pasado.

4. Una mujer que está dentro de los 30 días siguientes de haber dado a luz, no debe ayunar.

5. Mujeres embarazadas o amamantando, existen muchos casos en que no deberían ayunar (y con más razón este año). Sin embargo, cada caso es particular y pueden haber excepciones (dependiendo los meses desde el parto, o el estado de salud, por ejemplo). Por este motivo, estas mujeres deben consultar con una autoridad rabínica competente para determinar si deben ayunar o no.

6. Quien tenga cualquier tipo de enfermedad o infección (con calentura), no debe ayunar (como en cualquier año, y con más razón en la situación actual).

a. En este caso, la ingesta de alimentos y líquidos es sin restricción alguna.

NOTA IMPORTANTE  Por ser Tishá B’Av un día de luto para el pueblo de Israel, las personas que no deben ayunar deben comer solo lo necesario para nutrirse. Así mismo, no se deben ingerir comidas “placenteras” (como postres, por ejemplo), ni comer carne (a menos que lo requiera por indicación médica), ni beber vino.

7. Todos/as los demás, deben ayunar. Pero se les reitera ser responsables de su salud y hacer lo posible para comenzar el ayuno con el mejor estado posible, comiendo uficientes proteínas, bebiendo abundante liquido, etc. Para este fin, anexamos, a continuación, una serie de recomendaciones nutricionales, las cuales se deben tomar en cuenta en esta situación de pandemia. Así mismo, reiteramos la importancia de evitar salir de casa, y de cuidarse al máximo a sí mismos y sus familias.

El horario del ayuno de Tishá B’Av es el siguiente:

COMIENZA: Miércoles 29 de julio, 8:11 PM

TERMINA: Jueves 30 de julio, 8:39 PM

ATENTAMENTE

Rab. Abraham Tobal

Rabino Principal Alianza Monte Sinai

RECOMENDACIONES PARA EL AYUNO

Lic. Nut. Fredel Charúa Levy

ANTES DEL AYUNO:

Hidrátate bien desde 2 días previos al ayuno.

Evita líquidos que contenga cafeína (por ejemplo, refrescos de dieta, café o té).

Las horas previas al ayuno, haz varias comidas y en cantidades pequeñas.

Para empezar el ayuno, tómate tu tiempo para que no comas con prisa.

Evita alimentos salados que provoquen sed (por ejemplo, aceitunas, cacahuates, nueces, pistaches, consomé, sal, sardinas, anchoas, etc.).

Ingiere un poco más de carbohidratos y proteínas que de costumbre.

Evita las grasas.

Toma frutas con agua, para estar bien hidratado (por ejemplo, sandia o tuna).

Para aumentar la cantidad de leche materna, consume una mayor cantidad de avena,

verduras de hoja verde (espinaca, brócoli, ejote, apio, arúgula, etc.), ajo, almendras (pueden ser crudas, o puedes poner unas 6-7 almendras en 1 litro de agua y tomártela durante el día), etc.

DURANTE EL AYUNO:

En el caso de sentirte mareado, cansado o débil, recuéstate por unos minutos. Si continúan

las molestias, te recomiendo que suspendas el ayuno.

DESPUÉS DEL AYUNO: