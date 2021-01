Comunidad Bet El felicita a la Dra. Judit Bokser Liwerant por haber sido electa como presidenta de la Association of Jewish Scientific Study of Jewry.

Esta prestigiosa asociación está basada en Estados Unidos y agrupa a científicos sociales de Estados Unidos y de distintas partes del mundo que se abocan al estudio de las diferentes dimensiones de la vida judía contemporánea. Es la primera vez que un colega que no es de Estados Unidos asume la presidencia.

En noviembre de 2020 fue también electa miembro del Board de la Association for the Study of Judaism.

La Dra. Bokser Liwerant es Profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Profesora Distinguida Visitante de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Miembro del Sistema de Investigación Nacional, Nivel 3.

Así también ha sido fundadora y Coordinadora del Programa de Estudios Judaicos de Universidad Iberoamericana, ofrecido en conjunto con el Centro Internacional de Estudios de la Cultura Judía de Israel. De 1982 a 1995 se impartió la especialización de posgrado y el diplomado, del cual se graduaron cinco generaciones.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones que seguro desempeñará con excelencia Mazal Tov.