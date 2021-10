En Homenaje al primer aniversario del fallecimiento de Lord Rab Jonathan Sacks Z"L se estarán realizando una serie de importantes eventos.

Además se han emitido conmovedores mensajes como el de su hija Gila Sacks.

Hace unos días se realizó una convención especial con The Rabbi Sacks Legacy Trust, The Rt Hon Tony Blair y Matthew d'Ancona. The Sacks Conversation también marca la publicación de 'The Power of Ideas: Words of Faith and Wisdom', una colección de escritos y transmisiones del rabino Sacks publicada por Hodder Faith y con un prólogo de S.A.R. el Príncipe de Gales.‎

En México se realizó una Noche de estudio en especial y la presentación de su libro Moralidad en Español.

También la comunidad de Madrid realizó un coloquio especial en su honor.

El programa de homenaje al primer aniversario del fallecimiento del Rabino Sacks Z.L se emitirá mañana 26 de octubre a las 16.00 horas México, 18 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, 23 horas de España, 00 horas de Israel o de acuerdo a su uso horario.

Se podrá seguir por www.radiojai.com y facebook.com/radiojai

Además en honor al Rab Sack se tienen una gran cantidad que puedes encontrar en esta liga: https://rabbisacks.info/3b7Ljpx