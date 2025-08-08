Cozumel celebra un evento sin precedentes – llega un Sefer Torá a la isla

El 17 de agosto de 2025, Cozumel vivirá una celebración única: la llegada de un Sefer Torá, el texto sagrado, que será entregado a la sinagoga local. Invitados de todo el mundo, junto con los residentes de Cozumel, participarán en esta jornada que promete ser un momento histórico, emocionante e inspirador.

El evento es parte del “Mes de la biblia en Cozumel”, una nueva tradición anual que busca promover valores universales como la paz, la espiritualidad, la convivencia y el respeto entre culturas y creencias.

El Sefer Torá es un rollo escrito a mano que contiene los cinco libros del Pentateuco, redactados con tinta especial sobre pergamino por un escriba experto. Su elaboración tomó más de un año y fue escrito en la Tierra de Israel. Su presencia en Cozumel representa una bendición para todos los habitantes de la isla, sin importar su religión — un símbolo de paz entre comunidades y entre personas, y un compromiso con la fe, la historia y la educación ética.


Con el respaldo del municipio y la participación activa de diversas instituciones locales, esta celebración se convertirá en un punto de encuentro intercultural — una oportunidad para compartir tradiciones milenarias y fortalecer los lazos entre la comunidad judía y la sociedad cozumeleña.

La jornada incluirá música, palabras de líderes comunitarios y un desfile simbólico por las calles de la isla. Cozumel se prepara para abrir sus puertas y su corazón a una tradición que, aunque antigua, sigue viva y vibrante.

