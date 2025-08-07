De la comunidad al mundo: CADENA, 20 años de ayuda con alma, ahora entre las 10 mejores ONGs de México

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Nacida desde el corazón de la comunidad judía mexicana, CADENA celebra dos décadas de acción humanitaria con un nuevo reconocimiento nacional que honra su impacto, su ética y su compromiso con quienes más lo necesitan.

Este 31 de julio de 2025, la organización CADENA fue reconocida como una de las 10 mejores ONGs de México en la edición 2025 del Premio Mejores ONGs, otorgado por Doare y la Certificadora Social. Un galardón que no solo celebra su excelencia institucional, sino también su espíritu humano: 20 años de acción solidaria desde la comunidad judía mexicana hacia el mundo.

Fundada en 2005 tras el paso del huracán Stan, CADENA (Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales) nació con una misión clara: llevar ayuda directamente a quienes más la necesitan, sin intermediarios. Desde el inicio, lo hizo como una expresión viva de los valores judíos: tikún olam (reparar el mundo), tzedaká (justicia social) y solidaridad comunitaria.

Una entrevista que marcó el inicio

Tuvimos el honor de conversar con sus fundadores hace ya dos décadas, justo después de una de sus primeras misiones internacionales en Kenia, cuando CADENA aún estaba formándose. Aquella fue su primera entrevista oficial, y desde entonces fuimos testigos de cómo una organización nacida desde un grupo de jóvenes comprometidos con su comunidad se convirtió en un movimiento global de ayuda humanitaria.

Hoy, esa semilla se ha convertido en un árbol que extiende sus ramas a más de 12 países, con oficinas en Israel, Colombia, Guatemala, Argentina, Estados Unidos y más. Y aunque se ha transformado en una organización internacional y multicultural, su raíz sigue siendo profundamente judía y mexicana.

Un impacto que se multiplica

Más de 1.8 millones de personas beneficiadas en zonas de desastre y crisis.

en zonas de desastre y crisis. Miles de horas de trabajo voluntario , distribuciones de alimentos, atención médica, apoyo psicológico, filtros de agua, reconstrucción y prevención.

, distribuciones de alimentos, atención médica, apoyo psicológico, filtros de agua, reconstrucción y prevención. Redes de voluntariado formadas y fortalecidas en zonas rurales, urbanas y de alta vulnerabilidad.

en zonas rurales, urbanas y de alta vulnerabilidad. Programas innovadores como “Casos 1 a 1”, atención a migrantes, combate a la pobreza menstrual, brigadas de salud y educación para la resiliencia.

Reconocimiento a la excelencia ética

El Premio Mejores ONGs México se otorga tras una rigurosa evaluación técnica de cinco ejes clave:

Estrategia de causa y acción Representación y responsabilidad Gestión y planificación Financiamiento sostenible Comunicación y rendición de cuentas

CADENA destacó en todos ellos, gracias a una gobernanza sólida, transparencia, sostenibilidad financiera y una cultura organizacional basada en la cercanía y el compromiso humano.

Este premio no solo es un reconocimiento institucional. Es un mensaje a donantes, voluntarios y empresas: aquí hay una organización seria, transformadora y confiable.

La fuerza de una comunidad que transforma

El camino de CADENA no podría entenderse sin el respaldo constante de la comunidad judía de México, que desde el primer día impulsó esta iniciativa como parte de su responsabilidad histórica y ética hacia el prójimo. Hoy, ese apoyo se ha replicado también en otras comunidades judías alrededor del mundo, que han abrazado el modelo de CADENA como símbolo de acción judía universal.

Seguimos trabajando, mano a mano

CADENA celebra este reconocimiento compartiéndolo con todas las personas que han sido parte del camino: fundadores, voluntarios, donadores, aliados, comunidades intervenidas… y contigo, que sigues creyendo en un mundo más justo.

Porque el verdadero premio es haber sido parte de una cadena humana que, durante 20 años, ha unido manos y corazones para reconstruir vidas.