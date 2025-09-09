Descanse en paz Dr. Boris Nurko Bercovich Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Dr. Boris Nurko Bercovich Z”L

De 87 años

Falleció el sábado 6 de septiembre de 2025.

ESPOSA

Flora Javnozon de Nurko

HIJOS

Ricardo Nurko

Carlos Nurko

La levaye se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 12:00 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

Los rezos de la shiva serán en: Séneca # 439 departanento 501, Col. Polanco.