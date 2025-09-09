Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Dr. Boris Nurko Bercovich Z”L
De 87 años
Falleció el sábado 6 de septiembre de 2025.
ESPOSA
Flora Javnozon de Nurko
HIJOS
Ricardo Nurko
Carlos Nurko
La levaye se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 12:00 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
Los rezos de la shiva serán en: Séneca # 439 departanento 501, Col. Polanco.
Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Dr. Boris Nurko Bercovich Z”L”
Muy querida Flora y familia.
Mi más sentido pésame, por el fallecimiento de Boris. Magnífico médico, excelente individuo, a quien habré de extrañar, y juntos, guardaremos todos, un bello recuerdo de su persona y calidad humana.
Un abrazo a toda la familia.
Dr Jaime y Fey Laventman