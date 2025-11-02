Descanse en paz el Sr. Michel Zuckermann Staloff Z”L (Michel ben Lidia)

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y alumno el

Sr. Michel Zuckermann Staloff Z”L

(Michel ben Lidia)

Nos unimos al dolor que embarga a nuestro amigo
Leo Zuckermann Behar
y a sus hermanos:
Alexandro y Erik Zuckermann Behar

La levayả se llevará a cabo en el Bet Hajaim, Panteón Jardín Sta. Fe, el dia Domingo 02 de Noviembre 2025 a las 12:30 pm.

Para información de los rezos comunicarse al 5589405050 o [email protected]

Deseamos que la familia no sepa más de penas

