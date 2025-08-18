Descanse en paz Sr. Rafael Chava Kalach Hasson Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del

Sr. Rafael Chava Kalach Hasson Z”L

De 90 años de edad
Falleció el dia 15 de agosto del 2025.

La levayá se llevará a cabo el domingo 17 de agosto, en nuestro Bet Hajaim, a las 10:00 a.m.

Que la familia no sepa más de penas.
