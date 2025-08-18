Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del
Sr. Rafael Chava Kalach Hasson Z”L
De 90 años de edad
Falleció el dia 15 de agosto del 2025.
La levayá se llevará a cabo el domingo 17 de agosto, en nuestro Bet Hajaim, a las 10:00 a.m.
Que la familia no sepa más de penas.
2 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. Rafael Chava Kalach Hasson Z”L”
Que no sepan mas de penas.
Shalom mi sincero pésame a toda la familia Kalach descanse en paz Don Rafael Chava Kalach