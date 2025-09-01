Descanse en paz Sr. Arnoldo Samuel (Anchul) Kraus Weisman Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Arnoldo Samuel (Anchul) Kraus Weisman Z”L

De  73 años de edad.
Falleció el sábado 30 de agosto del 2025.

ESPOSA
Deborah Fischer Dubson

HIJO
Gabriel Kraus Fischer
Ilana Kraus Fischer
Daniela Kraus Fischer

HERMANOS
Isaac Kraus Weisman
Bernardo Kraus Weisman

Teléfono 55 1309 8723

La Levaye se llevará a cabo el domingo 31 de agosto del 2025 a las 11:15 am en el Panteón Antiguo.

Los avelim se sentarán en shive en Fuente de Diana 11, casa 1, Lomas de Tecamachalco.

Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. Arnoldo Samuel (Anchul) Kraus Weisman Z”L”

  1. Lamento mucho la irreparable pérdida de Anchul, mi más sentido pésame a toda la familia, que la familia no sepa de más pérdidas
    Un abrazo fuerte para toda la familia Z’L

