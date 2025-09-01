Descanse en paz Sr. Arnoldo Samuel (Anchul) Kraus Weisman Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Arnoldo Samuel (Anchul) Kraus Weisman Z”L

De 73 años de edad.

Falleció el sábado 30 de agosto del 2025.

ESPOSA

Deborah Fischer Dubson HIJO

Gabriel Kraus Fischer

Ilana Kraus Fischer

Daniela Kraus Fischer HERMANOS

Isaac Kraus Weisman

Bernardo Kraus Weisman Teléfono 55 1309 8723

La Levaye se llevará a cabo el domingo 31 de agosto del 2025 a las 11:15 am en el Panteón Antiguo.

Los avelim se sentarán en shive en Fuente de Diana 11, casa 1, Lomas de Tecamachalco.