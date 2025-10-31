Descanse en paz Sr. Aslan Bistre Nagar Z”L (Aslan ben Celia) 

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sr. Aslan Bistre Nagar Z”L (Aslan ben Celia)
ESPOSA
Sara Palatchi Capon
HIJOS
Elías y Celia Bistre Palatchi
HERMANOS
Víctor y Blanca Bistre
La levayá se llevó a cabo en nuestro Bet Hajaim, Panteón Jardín Sta. Fe, el día 28 de octubre 2025.
Los rezos se llevarán a cabo en el Templo Shaar Hashamáim de nuestra Comunidad, por las mañanas y tardes.
Contacto: Norma Bistre 22 0269 2302
Que la familia no sepa más de penas.
Bendita sea su memoria.
Z”L