Descanse en paz Sr. Aslan Bistre Nagar Z”L (Aslan ben Celia) 

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Aslan Bistre Nagar Z”L (Aslan ben Celia)



ESPOSA

Sara Palatchi Capon

HIJOS

Elías y Celia Bistre Palatchi

HERMANOS

Víctor y Blanca Bistre

La levayá se llevó a cabo en nuestro Bet Hajaim, Panteón Jardín Sta. Fe, el día 28 de octubre 2025.

Los rezos se llevarán a cabo en el Templo Shaar Hashamáim de nuestra Comunidad, por las mañanas y tardes.

Contacto: Norma Bistre 22 0269 2302

Que la familia no sepa más de penas.