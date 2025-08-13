Descanse en paz Sr. Daniel Armando Bitran Bitran Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la

Sr. Daniel Armando Bitran Bitran Z”L

De 97 años de edad

Falleció el martes 12 de agosto del 2025

HIJOS

Aarón Bitran Goren

Álvaro Bitran Goren

Saúl Bitran Goren

Yael Bitran Goren

La levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto del 2025 a las 12:00 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

Los rezos de la shive serán en Comunidad Bet El