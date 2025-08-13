Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la
Sr. Daniel Armando Bitran Bitran Z”L
De 97 años de edad
Falleció el martes 12 de agosto del 2025
HIJOS
Aarón Bitran Goren
Álvaro Bitran Goren
Saúl Bitran Goren
Yael Bitran Goren
La levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto del 2025 a las 12:00 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
Los rezos de la shive serán en Comunidad Bet El
Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. Daniel Armando Bitran Bitran Z”L”
Querido Aarón y hermanos de Aarón lo siento
Mucho y espero tengan la fuerza para seguir adelante siempre recordando a su papa.
Te mando un abrazo con mucho cariño y que no sepan más de penas sólo alegrías