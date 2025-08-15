Descanse en paz Sr. Daniel Chapiro Kantorovich Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del
Sr. Daniel Chapiro Kantorovich Z”L
De 64 años de edad
Falleció el jueves 14 de agosto del 2025.
MADRE
Luisa Kantorovich Nerubay
ESPOSA
Lilian Harari de Chapiro
HIJOS
Andrés Chapiro Harari
Linda Chapiro Harari
Conchis Chapiro Harari
HERMANOS
Eduardo Chapiro Kantorovich
Alan Chapiro Kantorovich
La levaye se llevará a cabo el viernes 15 de agosto del 2025 a las 12:30 pm en el Nuevo Panteón de Cipreses de la Kehilá.
La shive será en Fuente de Molinos #40 salón de eventos PB, Tecamachalco.
Que la familia no sepa más de penas.