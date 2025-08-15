Descanse en paz Sr. Daniel Chapiro Kantorovich Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del

Sr. Daniel Chapiro Kantorovich Z”L

De 64 años de edad

Falleció el jueves 14 de agosto del 2025.

MADRE

Luisa Kantorovich Nerubay ESPOSA

Lilian Harari de Chapiro HIJOS

Andrés Chapiro Harari

Linda Chapiro Harari

Conchis Chapiro Harari HERMANOS

Eduardo Chapiro Kantorovich

Alan Chapiro Kantorovich

La levaye se llevará a cabo el viernes 15 de agosto del 2025 a las 12:30 pm en el Nuevo Panteón de Cipreses de la Kehilá.

La shive será en Fuente de Molinos #40 salón de eventos PB, Tecamachalco.