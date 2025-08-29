Descanse en paz Sr. Enrique Rivera ​Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Enrique Rivera ​Z”L

De 66 años de edad.
Falleció el miércoles 27 de agosto de 2025 en Israel.

HIJAS
Ariela Rivera Smoler
Daniela Rivera Smoler

Teléfono 55 1309 8723

La levaye se llevará a cabo el domingo 31 de agosto de 2025 a las 18:00 hrs. en el Bet Hajaim de Ness Ziona en Rejovot, Israel.

Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. Enrique Rivera ​Z”L”

  1. Lo siento muchisimo, era un senoron que amaba el judaismo de todo corazon a las hijas les deseo: HAMAKOM YENAJEM OTJEM BETOJ SHAAR AVELEI TZION BEYERUSHALAIM
    que no sepan de mas penas.

