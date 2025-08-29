Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sr. Enrique Rivera Z”L
De 66 años de edad.
Falleció el miércoles 27 de agosto de 2025 en Israel.
HIJAS
Ariela Rivera Smoler
Daniela Rivera Smoler
Teléfono 55 1309 8723
La levaye se llevará a cabo el domingo 31 de agosto de 2025 a las 18:00 hrs. en el Bet Hajaim de Ness Ziona en Rejovot, Israel.
Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. Enrique Rivera Z”L”
Lo siento muchisimo, era un senoron que amaba el judaismo de todo corazon a las hijas les deseo: HAMAKOM YENAJEM OTJEM BETOJ SHAAR AVELEI TZION BEYERUSHALAIM
que no sepan de mas penas.