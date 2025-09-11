Descanse en paz Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L

Por:
- - | Visto 162 veces

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L

De 86 años
Falleció el jueves 11 de septiembre de 2025.

ESPOSA
Susana Cohen de Leipuner

HIJOS
Clara Leipuner
Isaac Leipuner
Deborah Leipuner de Burak
Sharon Leipuner de Fux

Teléfono
55 2737 5807

La levaye se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 11:30 h en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
La shive será en Antiguo Camino al Olivo #280 (Citadel) Salón de fiestas.

Que la familia no sepa más de penas.

Envía tus condolencias

El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí