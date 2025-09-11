Descanse en paz Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L

De 86 años

Falleció el jueves 11 de septiembre de 2025.

ESPOSA

Susana Cohen de Leipuner

HIJOS

Clara Leipuner

Isaac Leipuner

Deborah Leipuner de Burak

Sharon Leipuner de Fux

Teléfono

55 2737 5807

La levaye se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 11:30 h en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

La shive será en Antiguo Camino al Olivo #280 (Citadel) Salón de fiestas.