Descanse en paz Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sr. Jorge Leipuner Iwaszkowska Z”L
De 86 años
Falleció el jueves 11 de septiembre de 2025.
ESPOSA
Susana Cohen de Leipuner
HIJOS
Clara Leipuner
Isaac Leipuner
Deborah Leipuner de Burak
Sharon Leipuner de Fux
Teléfono
55 2737 5807
La levaye se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 11:30 h en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
La shive será en Antiguo Camino al Olivo #280 (Citadel) Salón de fiestas.
Que la familia no sepa más de penas.