Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sr. José León (Joe) Stambouli Shabot Z”L
Ser humano ejemplar, dedicó su vida a ver por el bienestar comunitario con generosidad, acompañar con optimismo, amor y compasión. Tocó la vida de muchas personas que hoy lloramos su partida con profundo agradecimiento. Su ejemplo de solidaridad, fe y compromiso con el bienestar de los demás, permanecerá como un legado vivo de inspiración y fortaleza para seguir adelante con su ejemplo y enseñanzas.
Que la familia no sepa más de penas.
3 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sr. José León (Joe) Stambouli Shabot Z”L”
Bendita sea su memoria.
Z”L
Un ser humano excepcional
HAMAKOM YENAJEM OTJEM
BETOJ SHAAR AVELEI TZION BEYERUSHALAIM