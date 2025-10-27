Descanse en paz Sr. José León (Joe) Stambouli Shabot Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. José León (Joe) Stambouli Shabot Z”L



Ser humano ejemplar, dedicó su vida a ver por el bienestar comunitario con generosidad, acompañar con optimismo, amor y compasión. Tocó la vida de muchas personas que hoy lloramos su partida con profundo agradecimiento. Su ejemplo de solidaridad, fe y compromiso con el bienestar de los demás, permanecerá como un legado vivo de inspiración y fortaleza para seguir adelante con su ejemplo y enseñanzas.

Que la familia no sepa más de penas.