Descanse en paz Sr. Moisés Kassin Nahmad Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Moisés Kassin Nahmad Z”L

De 59 años

Falleció el sábado 6 de septiembre de 2025.

PADRES

José Kassin Hanono

Emilia Nahmad de Kassin

HERMANOS

Alicia Kassin Nahmad

Leticia Kassin Nahmad

La levaye se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 11:00 am en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

Los rezos de la shive Comunidad Bet El.