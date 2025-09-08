Descanse en paz Sr. Moisés Kassin Nahmad Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sr. Moisés Kassin Nahmad Z”L

De 59 años
Falleció el sábado 6 de septiembre de 2025.

PADRES
José Kassin Hanono
Emilia Nahmad de Kassin

HERMANOS
Alicia Kassin Nahmad
Leticia Kassin Nahmad

La levaye se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 a las 11:00 am en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
Los rezos de la shive Comunidad Bet El.

Que la familia no sepa más de penas.
  1. Estoy agradecida por tener la posibilidad de ofrecer mis condolencias por el fallecimiento de Moisés Kassin. La generosidad de espíritu y sabiduría de Moises cambió mi vida y la de mi familia. Le estoy y estaré eternamente agradecida. Acompaño a la familia en su pena dentro de mi corazón.
    Laurence Fontaine

