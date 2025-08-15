Descanse en paz Sr. Pablo Samuel Schabes Retchkiman Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del

Sr. Pablo Samuel Schabes Retchkiman Z”L

De 74 años de edad

Falleció el miércoles 13 de agosto del 2025.

ESPOSA

Rebeca Rostenberg Balk HIJAS

Jacqueline Schabes Rostenberg

Michelle Schabes Rostenberg

La levaye se llevará a cabo el viernes 15 de agosto del 2025 a las 10:15 am

en el Bet Hajaim Antiguo de la Kehilá.

La shive será en Av. Jesús del Monte 51 (Residencial Toledo) Torre D 801, salón de eventos.