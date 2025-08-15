Descanse en paz Sr. Pablo Samuel Schabes Retchkiman Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento del
Sr. Pablo Samuel Schabes Retchkiman Z”L
De 74 años de edad
Falleció el miércoles 13 de agosto del 2025.
ESPOSA
Rebeca Rostenberg Balk
HIJAS
Jacqueline Schabes Rostenberg
Michelle Schabes Rostenberg
La levaye se llevará a cabo el viernes 15 de agosto del 2025 a las 10:15 am
en el Bet Hajaim Antiguo de la Kehilá.
La shive será en Av. Jesús del Monte 51 (Residencial Toledo) Torre D 801, salón de eventos.
Que la familia no sepa más de penas.