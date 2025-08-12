Descanse en paz Sra. Ayala Corona Zeleniec Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la
Sra. Ayala Corona Zeleniec Z”L
De 97 años de edad
Falleció el martes 12 de agosto del 2025
HIJOS
Paty Rubio de Adler
Mónica Rubio de Jones
Carlos Rubio
La levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 10:30 am en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
Los rezos de la shive serán en Comunidad Bet El.
La shive se llevará a cabo en Monte Olimpo #1, Balcones de la Herradura.
Que la familia no sepa más de penas.