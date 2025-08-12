Descanse en paz Sra. Ayala Corona Zeleniec Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la

Sra. Ayala Corona Zeleniec Z”L

De 97 años de edad

Falleció el martes 12 de agosto del 2025

HIJOS

Paty Rubio de Adler

Mónica Rubio de Jones

Carlos Rubio

La levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 10:30 am en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

Los rezos de la shive serán en Comunidad Bet El.

La shive se llevará a cabo en Monte Olimpo #1, Balcones de la Herradura.