Descanse en paz Sra. Elena Yancelson Weber Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sra. Elena Yancelson Weber Z”L
De 76 años de edad.
Falleció el lunes 1 de septiembre del 2025.
ESPOSO
Jaime Weber Kaufman
HIJAS
Karen Weber de Fastag
Lizette Weber de Litwak
HERMANOS
Jane Yancelson
Bernardo Yancelson
Saúl Yancelson
Benjamín Yancelson
TELÉFONO
5539253120
La Levaye se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre del 2025 a las 11:30 am en el Panteón Anexo I.
Los rezos se llevarán a cabo en el shul.
Que la familia no sepa más de penas.