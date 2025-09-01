Descanse en paz Sra. Elena Yancelson Weber Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sra. Elena Yancelson Weber Z”L

De 76 años de edad.

Falleció el lunes 1 de septiembre del 2025.

ESPOSO

Jaime Weber Kaufman

HIJAS

Karen Weber de Fastag

Lizette Weber de Litwak

HERMANOS

Jane Yancelson

Bernardo Yancelson

Saúl Yancelson

Benjamín Yancelson

TELÉFONO

5539253120

La Levaye se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre del 2025 a las 11:30 am en el Panteón Anexo I.

Los rezos se llevarán a cabo en el shul.