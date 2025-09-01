Descanse en paz Sra. Elena Yancelson Weber Z”L

Por:
Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sra. Elena Yancelson Weber Z”L

De 76 años de edad.

Falleció el lunes 1 de septiembre del 2025.

ESPOSO
Jaime Weber Kaufman

HIJAS
Karen Weber de Fastag
Lizette Weber de Litwak

HERMANOS
Jane Yancelson
Bernardo Yancelson
Saúl Yancelson
Benjamín Yancelson

TELÉFONO

5539253120

La Levaye se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre del 2025 a las 11:30 am en el Panteón Anexo I.

Los rezos se llevarán a cabo en el shul.

Que la familia no sepa más de penas.

