Descanse en paz Sra. Frida Remba de Cielak Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sra. Frida Remba de Cielak Z”L

De 95 años de edad.
Falleció el viernes 3 de octubre del 2025.

HIJOS
Helena Cielak Remba
Marcos Cielak Remba
León Cielak Remba
Rubén Cielak Remba

HERMANOS
Luis Remba
David Remba

La levaye se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 12:30 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.

La shive será en Valle Verde #26, col. Atizapán de Zaragoza.

Que la familia no sepa más de penas.

