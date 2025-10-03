Descanse en paz Sra. Frida Remba de Cielak Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sra. Frida Remba de Cielak Z”L
De 95 años de edad.
Falleció el viernes 3 de octubre del 2025.
HIJOS
Helena Cielak Remba
Marcos Cielak Remba
León Cielak Remba
Rubén Cielak Remba
HERMANOS
Luis Remba
David Remba
La levaye se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 12:30 pm en el Bet Hajaim de Comunidad Bet El.
La shive será en Valle Verde #26, col. Atizapán de Zaragoza.
Que la familia no sepa más de penas.