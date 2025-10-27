Descanse en paz Sra. Miriam David Itjak de Geluda Z”L

Por:
- - | Visto 205 veces

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de

Sra. Miriam David Itjak de Geluda Z”L

De 74 años de edad.
Falleció el sábado 25 de octubre del 2025.

HIJOS
Saguit Geluda David
Asaf Geluda David
Eyal Geluda David

HERMANOS
Dorit Dror
Ovadia Golan
Shlomo David

La Levaye se llevará a cabo en Eretz Israel.
Los rezos se llevarán a cabo en el Shul de Ramat Shalom.
Contacto: 5555034293

Que la familia no sepa más de penas.

1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sra. Miriam David Itjak de Geluda Z”L”

Envía tus condolencias

El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí