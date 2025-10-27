Descanse en paz Sra. Miriam David Itjak de Geluda Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de
Sra. Miriam David Itjak de Geluda Z”L
De 74 años de edad.
Falleció el sábado 25 de octubre del 2025.
HIJOS
Saguit Geluda David
Asaf Geluda David
Eyal Geluda David
HERMANOS
Dorit Dror
Ovadia Golan
Shlomo David
La Levaye se llevará a cabo en Eretz Israel.
Los rezos se llevarán a cabo en el Shul de Ramat Shalom.
Contacto: 5555034293
Que la familia no sepa más de penas.
Bendita sea su memoria.
Z”L