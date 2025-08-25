Descanse en paz Sra. Musia (Musita) Shimanovich de Warman Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la

Sra. Musia (Musita) Shimanovich de Warman Z”L

De 103 años de edad

Falleció el domingo 24 de agosto del 2025.

HIJOS

Bernardo Warman

Alejandro Warman

Perla Warman

Eduardo Warman

La Levaye se llevará a cabo el martes 26 de agosto del 2025 a las 10:15 am en el Panteón Anexo I.