Sra. Musia (Musita) Shimanovich de Warman Z”L
De 103 años de edad
Falleció el domingo 24 de agosto del 2025.
HIJOS
Bernardo Warman
Alejandro Warman
Perla Warman
Eduardo Warman
La Levaye se llevará a cabo el martes 26 de agosto del 2025 a las 10:15 am en el Panteón Anexo I.
Que la familia no sepa más de penas.
3 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sra. Musia (Musita) Shimanovich de Warman Z”L”
Querida familia Warman, por este medio les mando un fuerte abrazo, fortaleza y con mis mejores deseos de alegrías hacia adelante. Tihie Nishmata tzrura bitzror hejaim. Que esté su alma entre los dolientes de Zion y Yerushalaim.
Queridos hermanos Warman a quienes conozco desde hace muchísimos años les mando un gran abrazo. Conocí a su mamá a través de ustedes hace muchísimos años también y siempre fue un placer platicar con ella. Saul Stepensky
Que la familia no se entere de más pérdidas
Un fuerte abrazo para toda la familia!!!!