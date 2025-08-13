Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la
Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L
De 84 años de edad
Falleció el martes 12 de agosto del 2025
ESPOSO
Juan Nasielskier
HIJAS
Jenny Nasielskier
Thelma Nasielskier de Strygler
Nancy Nasielskier
HERMANA
Sara Leisorek de Kerbel
La Levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto del 2025 a la 1:00 pm en el Panteón Antiguo.
Los avelim se sentarán en shive en Av. Club de Golf #3 Torres Placet, salón de eventos.
Que la familia no sepa más de penas.
1 Mensajes de Condolencia on “Descanse en paz Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L”
Familia Nasielsker- Leizorek
Siento muchísimo el fallecimiento de Chopi.
Reciban pronto el consuelo tan necesario en estos tristes momentos.
Baruj Dayan Haemet.