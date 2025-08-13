Descanse en paz Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la

Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L

De 84 años de edad
Falleció el martes 12 de agosto del 2025

ESPOSO
Juan Nasielskier

HIJAS
Jenny Nasielskier
Thelma Nasielskier de Strygler
Nancy Nasielskier

HERMANA
Sara Leisorek de Kerbel

La Levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto del 2025 a la 1:00 pm en el Panteón Antiguo.
Los avelim se sentarán en shive en Av. Club de Golf #3 Torres Placet, salón de eventos.

Que la familia no sepa más de penas.
  1. Familia Nasielsker- Leizorek
    Siento muchísimo el fallecimiento de Chopi.
    Reciban pronto el consuelo tan necesario en estos tristes momentos.
    Baruj Dayan Haemet.

