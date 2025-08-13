Descanse en paz Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Diariojudio.com se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de la

Sra. Sofía Leisorek de Nasielskier Z”L

De 84 años de edad

Falleció el martes 12 de agosto del 2025

ESPOSO

Juan Nasielskier HIJAS

Jenny Nasielskier

Thelma Nasielskier de Strygler

Nancy Nasielskier HERMANA

Sara Leisorek de Kerbel

La Levaye se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto del 2025 a la 1:00 pm en el Panteón Antiguo.

Los avelim se sentarán en shive en Av. Club de Golf #3 Torres Placet, salón de eventos.