Descubre la Alianza Turística entre CDMX y São Paulo: ¿Qué Rol Jugó Jennie Shrem en Esta Unión que Podría Inspirar Tus Próximos Viajes?

Oye, amigo, ¿te has imaginado explorando las calles vibrantes de São Paulo con un toque de la magia cultural de la CDMX, o viceversa? Pues justo eso podría estar más cerca de lo que piensas gracias a un acuerdo fresco que se firmó hace poquito, y que involucra a figuras clave como Jennie Shrem Serur, quien atestiguó todo desde primera fila.

Este pacto no solo une dos metrópolis llenas de energía, sino que promete intercambios que podrían hacer tus aventuras de viaje más accesibles y emocionantes. Sigue conmigo, porque te voy a platicar todos los detalles de este evento que pasó el miércoles pasado, y quién sabe, tal vez te motive a planear un escapada o a soñar con nuevas conexiones culturales que nos unen como latinos.

Mira, el evento tuvo lugar el miércoles 20 de agosto de 2025, a las 13:00 horas, en el elegante Salón Potentia del primer piso del Hotel St. Regis en la Ciudad de México. Fue una reunión y firma de un Memorándum de Entendimiento en el ámbito turístico entre la Secretaría de Turismo de la CDMX y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de São Paulo. Ambas ciudades, cosmopolitas y líderes en economía y cultura, buscan impulsar el intercambio de visitantes y desarrollar proyectos que generen beneficios mutuos, como promociones conjuntas y productos innovadores. Imagina cómo esto podría traducirse en ofertas de viajes más atractivas o eventos cruzados que enriquezcan nuestras experiencias cotidianas –¡suena prometedor, ¿verdad?

Entre los participantes destacados estuvo la Lic. Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la CDMX, quien lideró las palabras de apertura. Del lado brasileño, el Sr. Rui Alves de Souza Junior, Secretario de Turismo de São Paulo, y el Excmo. Nedilson Ricardo Jorge, Embajador de la República Federativa de Brasil en México, aportaron su visión. Otros presentes incluyeron a Israel Cabral Silva y Jaqueline Lima Nascimento de la Secretaría de Turismo de São Paulo, Jessica Natalia Souza Pavan y Adriane Freitag David de la Agencia de Atracción de Inversiones de São Paulo, el Cons. Rodrigo Almeida como Jefe del Sector de Promoción Comercial y Turismo, Tania Moya Martínez como Asesora, y Rodrigo Ehlers como Asesor de Comunicaciones. Del equipo mexicano, no faltaron el Lic. Carlos Martínez Velázquez, Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística, y la Lic. Katia Vanessa López González, Directora General de Competitividad Turística. En total, 13 participantes, con medios de comunicación presentes para capturar el momento, aunque sin transmisión en vivo –todo muy íntimo y enfocado.

Y hablando de figuras clave, ahí estuvo la Lic. Jennie Shrem Serur, Directora General del Instituto de Promoción Turística de la CDMX, una distinguida figura de nuestra comunidad judía que atestiguó esta firma histórica. Jennie, con su amplia trayectoria en impulsar el turismo –por ejemplo, ha sido clave en eventos como el Tianguis Turístico 2025 en Baja California, donde la CDMX brilló con un pabellón innovador, y en la expansión hacia mercados asiáticos en ITB China 2025– representa esa dedicación que hace que estos acuerdos se sientan cercanos y beneficiosos para todos. Recientemente, en abril de 2025, Jennie representó a la Secretaría en la recepción de premios como los TripAdvisor Travellers’ Choice Awards y un reconocimiento de la revista Aire Libre de España, destacando a la CDMX como un destino top. Su presencia en esta firma resalta cómo líderes como ella están tejiendo redes que promueven la diversidad y la multiculturalidad, algo que nos hace empatizar con el potencial de crecimiento compartido.

El orden del día fue súper estructurado: arrancó con el arribo de invitados a las 13:00, seguido de una reunión de trabajo de 40 minutos donde se discutieron temas apasionantes como el Mundial Femenil, la Exposición Pelé –un homenaje al legendario futbolista que podría incluir reliquias de los Mundiales de 1970 y 1986, según reportes de medios como OEM y La Prensa–, y el Desfile de Día de Muertos, que podría inspirar colaboraciones culturales. Luego vinieron las palabras de Frausto Guerrero (13:40-13:43), el Embajador Jorge (13:43-13:45), y Rui Alves (13:47-13:50), una presentación de video a las 13:50, y la firma oficial a las 13:52, culminando todo a las 14:00. Según publicaciones en redes como Instagram y X de la Embajada de Brasil en México, y sitios como Inversión Turística, este memorándum fortalece la cooperación en turismo y cultura, con un enfoque en el Mundial de Fútbol 2026. Previo a la firma, se proyectaron ideas para campañas conjuntas, lo que podría significar más turistas brasileños disfrutando de nuestros tacos y viceversa con el samba paulista.

Este tipo de alianzas nos inspiran a todos, ¿no crees? Nos recuerdan que el turismo es sobre conectar personas, compartir historias y crear oportunidades que beneficien a comunidades enteras. Con ciudades como CDMX y São Paulo uniéndose, imaginemos tours temáticos que mezclen arte callejero, gastronomía fusionada o eventos deportivos que nos unan más. Y con el rol de Jennie Shrem en promocionar estos lazos –como su participación en firmas similares con el País Vasco en mayo de 2025–, se siente que hay un compromiso real por hacer que el turismo sea inclusivo y emocionante.

¿Qué te parece esta unión? ¿Te gustaría ver más colaboraciones como esta, o tienes ideas de cómo podría impactar tus planes de viaje?