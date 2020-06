Bs. As, 8 de Junio de 2020.

Diario Judío México - Sres. Diario Judío,

Me dirijo a ustedes, antes que nada, pidiéndoles disculpas por estar molestándolos con mi carta, pero realmente es muy importante y ya no sé a quién recurrir para pedir auxilio, ya que veo y siento que mi padre y yo no podemos salir solos, aunque constantemente lo intentamos.

Cabe mencionar que lógicamente somos de la comunidad y por eso decidimos escribirles.

Paso a explicar nuestro caso, mi padre y yo siempre trabajamos juntos, pero todo comenzó a cambiar cuando a mi padre, hace cinco años le agarro un ACV y no pudimos seguir trabajando (ni siquiera yo, ya que no tenemos más familia y yo debía cuidarlo y llevarlo a los tratamientos y demás).

Yo en ese momento había ahorrado algo de dinero, lo cual nos permitió vivir durante ese año y luego de eso ahí fue cuando me contacté con el Rabino Maarabi.

A raíz de lo que les vengo mencionando, llegó un momento que nos quedamos sin dinero y sin vivienda, por lo cual nos tuvimos que ir a vivir a la casa de los padres de mi ex marido (en ese momento, aun mi marido vivía); si bien agradecemos ese lugar, fue el peor año de nuestras vidas ya que a partir de ese momento, para la familia de mi marido, pasamos a ser unos “ villeros “ (ese fue el término que siempre usaron para con nosotros durante el año que vivimos allí); pasamos los peores maltratos psicológicos y físicos que un ser humano pueda vivir; como vivir en una pieza de la terraza, llena de humedad por todos lados, inundándose dicha pieza cuando llovía mucho y teniendo que sacar el agua de adentro); como ser tener que hacer las necesidades en una pelella, luego echarlo en un bidón y llevarlo a la rejilla de la calle, o tener que defecar en un diario; que nos escupan los alimentos, que nos insultaran por nuestra religión, por ser obesos y hasta el padre de mi marido haberme levantado la mano a mí y a mi perrita; así como tener que comer arriba de nuestras camas ya que no nos dejaban comer dentro de la casa (solo cocinar almuerzo y cena) o bañarnos dos veces por semana 10 minutos y luego entraban a revisar el baño. Por supuesto nos cobraban todo y si nos atrasábamos se ponían violentos (de todas maneras, les estoy comentando el 1 % de lo sucedido ya que no me hace nada bien estar recordando tanta humillación constante); cabe mencionar que con mi marido estuvimos juntos 23 años, pero ni él ni nosotros sabíamos lo que realmente era su familia y lo que pensaban de nosotros hasta ese momento ya que siempre tuvimos un trato cordial y muy bueno.

Hasta ese momento nosotros vivíamos cómodamente en el barrio de Villa crespo (acevedo y corrientes) y para ellos siempre fuimos los “conchetos” de villa crespo, por tener una vida muy buena (siempre gracias a nuestro trabajo).

A raíz de esto y como mi marido nos defendía, el ambiente se tornó inhabitable e invivible.

Luego de un año de juntar dinero con nuestro trabajo (yo me había llevado mi pc y mi padre su mesa de trabajo (la cual estaba a la intemperie y solo tapada por una manta) y con la ayuda de otra persona, conseguimos alquilar un departamento en Helguera y Avellaneda;allí nos establecimos y pudimos volver a trabajar, pero fue la época que en esa zona estaban los manteros y se armaba lio (salió en los noticieros) y un dia cuando mi padre salió con su portafolio a hacer tramites y además a abonar el alquiler al dueño (que tenia local a la vuelta), lo agarraron entre varias personas, lo tiraron al piso, lo golpearon y le robaron todo con lo cual no pudimos abonar (lógicamente en su momento se hizo la denuncia correspondiente);luego de eso, y como los inconvenientes con los manteros siguieron, los clientes preguntaban la direccion y cuando le mencionábamos dicha dirección no venían, con lo cual nos tuvimos que mudar otra vez, por no poder abonar……

Nos mudamos cerca de ahí, por una persona que tambien era de la colectividad que nos alquilo el departamento (un ph en la calle bahía blanca y araguren) pero que, con la condición de que cuando se vendiera nos teniamos que ir lógicamente;allí vivimos dos años y pudimos juntar el dinero para alquilar un departamento (en el que actualmente vivimos) en gaona y boyaca.

Nuevamente nos establecimos y pudimos trabajar (tenemos la oficina y showrrom aquí), pero nuevamente a los 20 dias de estar viviendo aca, mi padre tuvo que ser internado de nuevo ya que le agarro por un corte en una pierna;Celulitis infecciosa (la cual lo tuvo en internación en el Hospital Naval por casi un mes ya que su pronostico era muy, muy grave);graciasa dios logro salir y de a poco se recupero (mas allá de que aun le queda una pendiente una operación de la carotida izquierda, que la tiene obstruida al 90 % por el acv que había sufrido y que mencione anteriormente).

Luego de eso y de a poco, salimos nuevamente, pero a los seis meses todo cambio otra vez cuando mi marido se enfermo de Cancer de laringe, ya que si bien su obra social le cubria el tratamiento, había cosas que no las cubria y todo el dinero que habíamos juntado, lo destinábamos a tratar de salvarle la vida.

Mi marido lamentablemente falleció va a hacer ahora el 20 de Junio, un año y yo en Octubre del año pasado cobre el seguro de su trabajo, que me correspondia por ser su esposa.

Como el trabajo que tenemos con mi padre había empezado a no estar bien, decidimos (luego de haber hecho una investigación de mercado) abrir un comercio en San Nicolas y Avellaneda (en galería), de todo lo referente a Sublimaciones (estampado de remeras, buzos, tazas, bolass ecológicas, etc, etc) ya que el nicho es muy bueno;con lo cual lo que yo cobre de mi marido, lo inverti allí;con tanta mala suerte que abrimos dicho comercio 20 dias antes de que se decretara la cuarentena.

Tuvimos que dejar todo en el local (lo único que pudimos traer para aca son algunas prendas y tazas que ya había estampado, para ver si las podía vender por internet), la maquina sublimadora y la impresora de sublimación;lo demás quedo todo dentro del comercio (ya que en principio había dicho que el cierre era por 15 dias, pero llevamos casi tres meses).

A raiz de esto que esta sucediendo, hace tres meses que no podemos abrir dicho comercio y por ende no facturamos con la consecuencia de no tener un centavo y de estar viviendo o sobreviviendo de la jubilación de mi padre (que tampoco es toda la jubilación ya que la mitad la tiene afectada por créditos que saco, de jubilados, para poder subsistir).

Yo había comenzado a hacer los tramites de pension de mi marido, pero que do todo suspendido por el covid, ya que tribunales no esta atendiendo y anses menos.

Mi padre también estaba tramitando la pension de mi madre (la cual falleció hace casi 31 años) ya que en su momento y a pesar de que mi madre tenia mas de los años necesarios para jubilarse, siempre le pusieron trabas a mi padre para poder cobrar (cuando inicio el tramite en su momento le dijeron de anses que habían perdido los papeles;los llevo de nuevo y luego le dijeron que se había quemado el archivo y justo esos papeles estaban allí;luego el gestor que estaba haciendo el tramite, falleció y cuando se lo llevo a otro gestor le dijo que no se podía hacer nada y asi durante todos estos años, hasta que apareció el gestor que me esta llevando la pension de mi marido y el le dijo que se podía cobrar perfectamente), pero como mencione anteriormente, todo esto esta frenado por el covid.

A raíz de toda la situación actual, el dueño del departamento donde alquilamos (el cual no esta demasiado bien psicológicamente ya que hasta amenazas de muerte hemos recibido por no poder abonar (las cuales tenemos grabadas)), nos dijo que como estamos atrasados desde que comenzó la cuarentena, si en Septiembre no abonamos, nos desaloja y como no podemos abrr el comercio no tenemos como salir de esta situación la cual es desesperante.

Cabe mencionar que mi padre estuvo nuevamente internado hasta el dia 11/05/2020 en el Sirio Libanes por una trombosis que en principio se creía que era coronaria, pero que cuando lo lleve de urgencia con ambulancia, y luego de varios días de internación, determinaron que era nuevamente trombosis en las piernas, con lo cual debe estar en tratamiento constante para regularizar la medicación y que no se le haga nuevamente dicha trombosis o se haga un trombo en otro lugar del cuerpo (mi padre tiene 80 años).

Recurro a ustedes, para saber si por favor pueden ayudarnos y ver si alguien nos puede ayudar (valga la redundancia), no queremos que nadie nos regale nada ya que no es nuestra manera de ser;solamente ayuda hasta que esto se normalice o se acomode o se vuelva a la “ nueva normalidad “ y podamos volver a trabajar y asi poder devolver todo a la gente que nos ayude. Si bien en el dia de la fecha, se abrieron comercios de indumentaria y calzado, en la zona que tenemos el comercio nosotros, aun no se permite ya que esta catalogada como zona roja de covid (San Nicolas y Avellaneda) y amen de eso, estamos en galería, con lo cual hay comercios de otras cosas también y aun no permiten la apertura (no sabemos hasta cuando sucederá esto ya que no depende de nosotros).

Nuevamente como les mencione anteriormente, les pedimos ayuda ya que no sabemos a quien mas recurrir, ya que no recibimos ayuda de nada ni de nadie y no entramos en la ayuda del estado (ya que yo figuro aun como responsable inscripta y mi padre tiene mas de 65 años que es hasta la edad que el estado da la ayuda).

No sabemos que mas hacer, ni adonde mas escribir, ya hemos escrito a mil lugares del estado pero jamás tuvimos respuesta alguna, hemos pedido ayuda a personas a las cuales en su momento nosotros ayudamos y ahora nos han dado vuelta la cara y la realidad es que si nos toca quedarnos en la calle, no nos quedara mas remedio que tomar la decisión de dejar de existir ya que no soportaríamos perder todo y estar en esa situación.

Ya ahora se esta haciendo difícil ya que mi padre por la desesperación de todo esto en estos meses de cuarentena y por no poder trabajar se ha venido abajo física y emocionalmente hasta el punto de llorar todo el tiempo de desesperación y yo con mi problema de asma y demás temas de salud que debere afrontar de por vida, apenas duermo tres horas por dia pensando y pensando en como salir de todo esto, pero no pudiendo encontrar una solución ni hacer nada por no poder abrir el comercio para generar ingresos).

Les pido por favor, de corazón, no nos abandonen, no queremos matarnos pero si llegamos a la situación que les mencione anteriormente, no tenemos otra opción.

Les dejo nuestros datos de contacto por cualquier cosa y les agardecemos de corazón.

Casa: 4-584-0403

Celular: 15-6-592-9980.

Muchas gracias.

Atte.

Noelia y Jose Pisanti

Pd: Esta carta fue escrita con mucha vergüenza, ya que no estamos acostumbrados a pedir nada sino a trabajar y ganarnos el sustento, pero no tuvimos otra opcion mas que escribirla.