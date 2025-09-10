¡Diario Judío.com felicita a dos figuras históricas de nuestra comunidad!

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Desde Diario Judío.com nos unimos con gran orgullo para felicitar a dos de las figuras de nuestra comunidad: el Ing. Ishie Gitlin Dultzín y Hellen Plaschinski de Finkler.

Su reciente inclusión en el prestigioso International Jewish Sports Hall of Fame marca un hito monumental, no solo para la comunidad judía de México, sino para todo el país.

Ellos son los primeros mexicanos en ser reconocidos en este importante salón de la fama.

El Ing. Ishie Gitlin Dultzín recibe el Premio a la Trayectoria 2025 por su destacada trayectoria y contribuciones al deporte.

Por su parte, Hellen Plaschinski de Finkler es la primera mexicana en recibir este reconocimiento, un honor que destaca su invaluable legado en el deporte judío.

Este logro histórico nos llena de alegría a todos.

Es un honor ver a nuestros amigos alcanzar un reconocimiento de esta magnitud, dejando una huella imborrable a nivel mundial y poniendo en alto el nombre de México.

Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a ambos. Sus logros son un reflejo de su extraordinario talento y dedicación, y son un faro de inspiración para las generaciones futuras en México y en todo el mundo.

¡Mazal Tov por este merecido y trascendental reconocimiento!