Diario Judío México - Máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a miembros de la sociedad mexicana orgullosamente colaborador de Diariojudio.com y Jai México.

El Dr. Ilan Shapiro nos ha iluminado con sus conocimientos respecto a muchos temas y ahora en especial también respecto al Covid, la Pandemia y las vacunas, esto en DiarioJudio.com y “Jai México”.

Ahora el gobierno de México le ha reconocido su gran trabajo, poniendo el nombre de México en alto y ayudando a miles de paisanos y compatriotas.

El Dr. Ilan Shapiro recibió el “Reconocimiento Ohtli, Máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México, a miembros de la comunidad mexicana y que justamente se otorga en tan importante fecha cómo lo es la noche del grito de independencia”

Al Dr. Shaipro, la secretaria de relaciones exteriores, le agradeció, también, su gran esfuerzo por la comunidad latina y mexicana en el extranjero en especial en Los Ángeles, California.

¿A quién se le entrega el reconocimiento Ohtli?

A mexicanos, mexicanas, latinos y latinas o sus descendientes nacidos en el extranjero que se hayan distinguido por su trabajo durante muchos años en beneficio de la comunidad de origen mexicano en el extranjero, en cualquier ámbito del quehacer humano.

El reconocimiento Ohtli es entregado a las personas que decida el comité de selección, entre las candidaturas que envían al IME las embajadas y los consulados de México en todo el mundo

Ohtli es una palabra náhuatl que significa camino. El destacado investigador Miguel León Portilla la describe de la siguiente manera: “En los códices se señalan los caminos con huellas de pies. Así se marcaban los rumbos a donde iban mujeres y hombres”. Por su parte los poetas nahuas se preguntaban ¿Cuál es el camino que ha de seguir el corazón? Hay una respuesta en los códices: Melahuac Ohtli, el camino recto, el que te llevará a realizar tu destino. Al despedirse los nahuas decían, y así lo siguen diciendo quienes mantienen viva su lengua ¡Cualli Ohtli!, ¡buen camino!, el que tú y yo, nosotros todos, debemos andar”.

Uno de los objetivos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) es fortalecer las relaciones con la comunidad mexicana y de origen mexicano residente fuera de nuestro país. Con este fin se han puesto en operación una gran variedad de proyectos que nos han permitido estrechar los lazos de México con su diáspora.

En esta labor ha sido vital la participación de muchos mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero, así como latinos y latinas, que han dedicado gran parte de su vida y sus mejores esfuerzos a propiciar el bienestar de nuestros compatriotas, por lo que el IME considera de enorme importancia que se reconozca esta actividad altruista.

Con este propósito, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior otorga anualmente el Reconocimiento Ohtli, que consiste en una medalla, una roseta de plata y un diploma. Este reconocimiento se otorga, a personas que han dedicado la mayor parte de su vida y actividad profesional, a “abrir brecha” en el extranjero, para que las generaciones más jóvenes de mexicanos y mexicanas que los han seguido, encuentren un camino relativamente más fácil de andar.

Para quien recibe, el Reconocimiento Ohtli significa que los mexicanos residentes en el país o en el exterior, reconocemos y apreciamos el valor de las actividades que realizan en favor del bienestar de nuestros compatriotas dondequiera que éstos se encuentren.

En Diariojudio.com y Jai México nos enorgullecemos con contar con tan importante y conocedor colaborador y lo felicitamos no solo por este premio, si no por toda su gran labor que ha desempeñado en toda si carrera en beneficio y en pro de la salud de niños y todos los mexicanos.

Así se expresó El Dr. Ilan Shapiro al recibir tan prestigiada distinción

“Sumamente agradecido por el honor de ser reconocido con el premio #Ohtli de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana 🇲🇽 presentado por la Embajadora Cónsul General Marcela Celorio @xborderamb.

El premio Othli es Máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a miembros de la Comunidad Mexicana, el hecho de poder recibirlo en este momento histórico donde todos estamos luchando por hacer el bien y combatir el miedo.

No puedo dejar de agradecer a mi familia, mentores en ambas partes de la frontera, @altamedhealths, nuestro gran equipo de #altamedhealthed, [email protected], compañ[email protected], reporteros, [email protected] y [email protected] que me han dado la oportunidad de poder compartir información para nuestra comunidad.

El coronavirus, los problemas de salud y sociales no conocen culturas, lenguajes o fronteras, todos queremos la oportunidad para seguir ayudando y creciendo.

Nuestra época actual nos ha dado muchas cosas que pensar muchos siendo la única constante el cambio y la resiliencia entre nuestras comunidades.”

Sobre el doctor Shapiro

My passion has always been to convert health information into action improving the wellbeing of our communities.

Born and raised in Mexico City, I had the honor of being the liaison between Mexico and the World Health Organization after finishing Med School.

This was the moment that proved to me that healthcare systems need to be connected with the most important aspect: the community.

As a Pediatric Resident at Mount Sinai Children’s Hospital in Chicago; were the reality of Social determinants of health was a reflection of the changes needed, I was determined to make a difference in the community, so I began doing this thru Policy and Advocacy.

As part of these activities, in the Mexican Consulate, I created a Health Bulletin and a board of physicians to give advice in hardship moments for families. On the international arena, I had the honor to be elected for the first Advisory Board in conjunction with the Mexican Foreign Affairs and Health Ministries, for the program Ventanillas de Salud; a Federal program that devotes its efforts to improve the wellbeing of Mexicans abroad.

Currently actively involved creating Binational Public Health Programs to reach Hispanic communities on both sides of the border; I was invited to become a part of The White House Hispanic Policy Group and participated in advocacy groups like Sargent Shrivers Center as well as becoming a spokesperson for the American Academy of Pediatrics.

Since 2009, I have been regularly appearing on several national and international outlets (such as CNN, NBC, Telemundo, Univision, EstrellaTV and radio) to share information about emerging healthcare topics; translating “Medicalish” to an understandable language for all ages and stages in a human life.

I’m a believer that the intersection between health and technology can be efficient, affordable and can bring better health outcomes for our community; I have had the pleasure of being a part of HoyHealth, Solera Network, MeHealth, and other technology based initiatives.

In 2018 I was elected to be a Board Member of LA Care and have been participating in the National Hispanic Medical Association Boards; building pipelines, services and representation of our community.

Following my pediatric and public health passion, I practiced as a pediatrician in Florida, which led me to AltaMed, one of the largest FQHC in the US as the Medical Director of Medical Education and Wellness with a great dynamic team serving over 300k patients.

I am an energetic physician that creates solutions for our Community.