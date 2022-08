Descubre la preciosa música interpretada por el dúo musical de hermanos españoles “Duo Metha”. Te presentamos a Rocío y a Jorge Cabello y increíble talento como músicos del violín y el piano, respectivamente.

Su labor está enfocada en la investigación e interpretación de la música tocada durante el Holocausto y también a la creación de piezas propias inspiradas en hechos partículares de esta época histórica. Todo esto con la finalidad de conmemorar a las víctimas del Holocausto y promover la educación del mismo.

The Voice of the Silence, Diario Judío México y Duo Metha te invitan a una entrevista exclusiva con Duo Metha.

El siguiente domingo 28 de agosto a las 1pm hora Ciudad de México.

LINK DE ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/87008653165?pwd=NnZMNWZvZU95S2tvNnRWeTFVU2htdz09

ID de reunión: 870 0865 3165

Código de acceso: 123

Otras zonas horarias

CDMX 01:00 pm

CST / ES / HON / CR 12:00 pm

ARG / UR / PAR 03:00 pm

COL / PER / EC / PAN 01:00 pm

ET 02:00 pm

PT 11:00 am

UK 07:00 pm

CEST 08:00 pm

IDT 09:00 pm

*Únete a nuestro grupo de WhatsApp aquí: https://chat.whatsapp.com/FLdJSc8XVdo4Eljl3ozwLN