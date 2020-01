Diario Judío México - Pareciera que cada vez comprendemos menos lo que está pasando en el mundo actual, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que no podemos descifrar al mundo como lo hicieron en su momento todos aquellos pensadores y filósofos a los cuales aún estudiamos? ¿Por qué la conexión entre lo que sabemos y la realidad se volvió tan compleja?

Maimónides, filósofo judío, escribió un libro que habla sobre la perplejidad, la cual define como un estado de confusión ante fuerzas diversas que nos atraen a direcciones encontradas. Un ser perplejo no tiene un camino, o no sabe cuál tomar, y al no saber, o al no encontrar, siente la necesidad de construir uno.

Estamos en una era de perplejidad, no tenemos un camino claro, no sabemos qué hacer, cuál tomar, o hacia dónde dirigirnos. Sin embargo, comprender que estamos perplejos es el primer paso para romper las barreras de lo aparente o de lo incomprensible.

Vivimos diferentes tipos de crisis: crisis ecológica, crisis económica, crisis social, crisis política y además una crisis que nos afecta tanto intelectual como emocionalmente: la crisis del sentido.

Si bien, a pesar de que cada uno ve al mundo desde una perspectiva particular que surgió en un determinado punto de partida, no significa que toda la vida la veamos desde dicho sitio.

Justo aquí entra la forma de salir de nuestra perplejidad: desprendernos de algunas ideas, verdades y conocimientos que creíamos tan sólidos e irrefutables; requerimos replantear y repensar otros conceptos, cambiar nuestra visión si es que queremos comprender lo que sucede con nosotros mismos y con el mundo.

Te invitamos a revivir la videoconferencia “Cómo comprender un mundo en crisis desde la filosofía judía” impartida por el Dr. Daniel Fainstein, Decano y profesor del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México.

