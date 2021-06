No existen los niños no deseados, sin embargo, hay miles de embarazos no deseados, aunque el aborto es un tema muy delicado y preocupante, el tener un hijo es un premio y una bendición y se puede considerar que por medio del aborto es donde más vidas se pierden.

Hoy en día y en el momento en el que el parlamento de Israel legalizó el aborto, provocó que un aproximado de sesenta mil abortos anuales se llevarán a cabo.

"EFRAT" es la asociación y organización que buscar salvar vidas y apoyar a las mujer económicamente en el crecimiento y desarrollo de su bebé.

Seguramente no hay mujer que no quiera a su futuro hijo, pero el miedo, la desesperación , la incertidumbre de qué pasará en un futuro y cómo podrá mantener a este bebé, las orilla a tomar circunstancias extremas

Una interesante platica sobre este controvertido tema y al más puro estilo de Rab Abud Zonana y Yosef Chayo acompañados de el Dr. Eli Schussheim.

Después de una oportuna platica viendo y aclarado el punto de vista medico y no el religioso, EFRAT proporciona la mejor recomendación médica a la mujer que está con embarazo no deseado por presión económica.

La gran mayoría de los abortos en Israel se deben por causa económica, EFRAT le promete a la mujer que la va asistir económicamente proporcionando todo lo que el bebé necesita durante hasta dos años de su vida además de un gran apoyo que se le brinda, asegurando que no se arrepentirán de tener el bebé.

Y qué pasa en el judaísmo donde una frase se nos recuerda constantemente "quien salva una vida, salva al mundo entero"y en este caso al salvar esa vida se están salvando muchas vidas futuras y con la ayuda que brindan a que se logre este hijo o hija se consigue una importante continuidad en el pueblo judío porque los mas de 40,000 abortos evitados representan mas de 700,000 judíos en unas pocas generaciones y millones en unas cuantas mas

la Tora solo permite el aborto si hay peligro de vida para la madre. Además de que la muerte de un pequeño al ser abortado no solo le quita la vida a el, sino que con la muerte de el también se va la de su descendencia, sus probables futuros hijos, sus nietos y todo lazo familiar que él pudo haber creado, el que le quita la vida a su propio hijo es llamado asesino, la mujer que le quita la vida a su hijo es una decisión que la perseguirá por toda su vida.

Hay que apoyar para que esto no se repita más, EFRAD solo busca ayudar y todo mundo puede apoyar.

Recuerda que EFRAT es una organización internacional voluntaria, cuyo mayor objetivo es salvar las vidas de bebés a través de prevenir abortos causados especialmente por dificultades económicas.

EFRAT fué fundada en Israel hace unos 50 años atrás, por un sobreviviente del Holocausto llamado Herschel Feigenbaum, cuando el llegó a Israel después que sobrevivió el Holocausto, llegó a la decisión de crear una Organización que se ocupe para incrementar la natalidad de niños judíos, en lugar de los 1.500.000 que fueron asesinados en el Holocausto.

Cada semana el instinto maternal se desarrolla un poco mas para que las mujeres eviten abortar y con el apoyo que damos.