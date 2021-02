Lili Koppl, es una mujer nacida en República Checa y sobreviviente del Holocausto , habiendo pasadomuchos meses en el campo de concentración de Terezín (Theresienstadt).

Su historia de fortaleza y sufrimiento nos alienta a que la sigamos escuchando y compartiendo para que esto no vuelva a suceder jamás.

El amor y perdón que ella conoció después de vivir los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial nos inspira a vivir en amor sin odiar a nadie.

El pasado miércoles 27 de enero de 2021 se estrenó virtualmente un documental de su vida titulado "De campo de muerte a campo de vida" producido por JM Films and productions y dirigido por el ecuatoriano Alex Jácome.

Este documental biográfico merece ser visto y a historia de Lili compartida, puedes verlo en: www.jmfilmscompany.com

Diario Judío y el proyecto The Voice of the Silence, te invitan escuchar a la señora Lili Koppl en vivo, que con 95 años nos acompañará, desde Costa Rica en una entrevista vía ZOOM donde nos hablará un poco más de su vida, acompañada del director de cine Alex Jácome.

¡No te pierdas esta oportunidad!

El Sábado 06 de febrero

HORARIOS:

MX / ES / HON / COSTA R / CT 13:00 PM

COL / PER / EC 14:00 PM

ARG / CH / PAR 16:00 PM

PST 11:00 AM

EST 14:00 PM

MST 12:00 AM

CET 20:00 PM

IDT 21:00 PM

La entrevista será en español y se contará con traducción en inglés para nuestros invitados internacionales.

Recordamos que estas entrevistas quedan grabadas disponibles en www.diariojudio.com y en www.facebook.com/thevoiceofthesilenceproject ya que no tenemos ninguna intención de faltar al Shabat, estas entrecistas están principalmente enfocadas en educar sobre la Shoá a personas no judías, sin embargo, la comunidad de Diario Judío siempre está cordialmente invitada.