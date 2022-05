Como nos comentó la actriz, ella se preparó desde hace mas de 2 años y había tenido una única, una única presentación en el Museo Memoria y Tolerancia y después en el Foro Shakespeare, por lo que el Comité Cultural y Nezly Cohen decidieron acercar esta gran obra, con un importante mensaje, a todos en la comunidad

Una historia dramática, de una vida maravillosa, que nos permitió conocerla de cerca y sentirla entre nosotros, a pesar de que Irena falleció en 2008, luego de vivir 98 años.

Muchos sabemos de Irena Sendler, salvo a miles de niños, pero pocos la conocemos a ella, y esta es una oportunidad única que dejara una honda huella en el corazón de todos los que vean EL ÁNGEL DE VARSOVIA

Y para darle vida a este personaje nadie mejor que una actriz icónica para estos menesteres, después de más 18 meses de pandemia y confinamiento, Fanny Sarfati regresa al teatro con El ángel de Varsovia, unipersonal que comenzará su temporada a partir del 28 de octubre en el Foro Shakespeare.

Para muchos dirán una obra mas del Holocausto, a lo mejor solo para publico judío, o a lo mejor para quien no es judío, ya que muchos de la comunidad creen haber escuchado ya mucho del tema, pero no , esta es una obra de un ser universal que dejara importantes valores tanto si eres judío o no, tanto si conocías de la Shoa o de la Segunda Guerra Mundial, o si simplemente eres de los que te gustan las historias realmente interesantes y conmovedoras

Irena Sendlerowa, enfermera y trabajadora social, nacida en Otwock, Varsovia, el 15 de febrero de 1910, fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2007 y reconocida como Justa entre las Naciones, distinción oficial otorgada por Yad Vashem a no judíos que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto.

Irena Estuvo mucho tiempo en el anonimato; fue hasta después que se dieron cuenta que vivía en un asilo porque todo mundo la daba por muerta, pues en los listados de los nazis había sido puesta como fusilada”.