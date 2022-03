¿Qué es TOM?

TOM nació en 2014 como producto del movimiento maker en Tel Aviv. Pronto se convirtió en un proyecto de alcance global que aprovechaba la innovación y la adaptación tecnológica con la finalidad de brindar soluciones a los problemas a los que se enfrentan a diario las personas con algún tipo de discapacidad física.

TOM está inspirado por la visión del grupo de REUT de un modelo social donde los beneficios de innovación y prosperidad se comparten al igual que la visión de Tikkun Olam (mejorar el mundo) de Israel y el pueblo judío, con el objetivo de hacer una contribución significativa a la vida de 250 millones de personas en un periodo de diez años.

El Colegio Hebreo Maguen David y el Colegio Israelita de México ORT se unirán nuevamente por el interés común de promocionar la cultura del Do It Together que tanto caracteriza al movimiento maker- y liderarán el Makeathon, donde se reunirán durante 48 horas (del 12 al 14 de marzo) a estudiantes de 4 instituciones educativas públicas y privadas de la Ciudad de México para trabajar en torno a soluciones que faciliten la vida de personas con alguna discapacidad física.

Clic aquí para descargar toda la información.