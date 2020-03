Diario Judío México - El Consejo Intercomunitario para Adultos Mayores (CIAM), siguiendo las recomendaciones y decretos del CC y de las autoridades de salud, establece las siguientes medidas sobre los cuidados y apoyos para Adultos Mayores en medio de la emergencia por COVID-19:

1. Se recomienda enérgicamente a los mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica degenerativa, no salir y no recibir visitas, incluyendo a la familia. Si tienen necesidad de salir, deben mantener una distancia de 2 metros.

2. Cancelar las comidas familiares.

3. No visitar a abuelos mayores de 60 años. En caso de necesidad de hacerlo, mantener una distancia de 2 metros y no tener contacto físico (abrazos y besos), ESPECIALMENTE DE NIETOS.

4. Los mayores de 60 años no deben salir de casa más que para realizar alguna actividad estrictamente indispensable (como ir al doctor).

5. Si una persona tiene síntomas, en particular las personas adultas mayores, no deben automedicarse. Recordemos que aún no hay medicinas específicas para esta enfermedad. Es necesario acudir al médico y seguir sus indicaciones.

6. Asegúrense de que las personas mayores cuenten con comida y agua suficiente, así como sus medicinas, para que no tengan necesidad de salir a comprar.

Recomendamos de forma enérgica a las personas mayores a 60 años no asistir a las tiendas y súper para evitar el riesgo de contagio. Si necesitan ayuda para realizar sus compras y mandados, regístrense en https://forms.gle/PqW4oU4Y5N6qXFaD8 y no salgan de casa.

7. Exhortamos a los familiares de adultos mayores de 60 a mantener contacto telefónico con ellos, para estar al tanto de sus cuidados y necesidades.

8. Para los casos de adultos mayores que están solos y sus familiares no los pueden atender, se está coordinando junto con CADENA una red para acercarse y apoyarlos en esas necesidades. Por favor registrar a estas personas en esta liga: https://forms.gle/PqW4oU4Y5N6qXFaD8.

9. Acceder a la plataforma del CIAM (ciam-cjm.org) para informarse constantemente de las diferentes recomendaciones para el cuidado y apoyo a las personas mayores, así como para enterarse de diferentes posibles actividades para combatir el aburrimiento.