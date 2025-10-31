¡El festejo perfecto cuesta menos! Descubre la ‘fórmula secreta’ de ExpoKonekta para conseguir los mejores precios.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¡ALTO AHÍ! Si estás planeando un Brit Milá, un Bar/Bat Mitzvá o la boda de tus sueños, ¡DETENTE!, hasta no ver esto!

Expo Konekta es la gran oportunidad para encontrar todo con descuentos que no vas a creer.

Planeación Inteligente: Ahorra Miles y Encuentra Todo en un Solo Lugar

Entérate ya: El estrés de organizar un gran festejo k es real. Sabemos lo que implica buscar el salón, el banquete Kosher, la fotografía que capte la Jupá, los detalles que lo hagan el evento algo diferente o hasta las invitaciones, todo sin salirse del presupuesto.

Por eso, tenemos que contarte sobre Expo Konekta, el evento que está a punto de revolucionar la forma en que planeas tu celebración.

Imagina poder encontrar absolutamente todo lo que necesitas —desde flores y música hasta wedding planners y catering— en un solo lugar y, la mejor parte, conseguir descuentos extraordinarios, cupones que nunca caducan y contactos que te harán ahorrar muchísimo dinero.

Expo Konekta es tu pase VIP para que el día perfecto cueste menos, mientras apoyas una noble causa comunitaria.

Tienes que venir. Tu Evento, Paso a Paso, con Beneficios Reales

Expo Konekta es un evento diseñado “para todos” los que están en la dulce espera de celebrar.

Los días 3 y 4 de Noviembre, en el Ramat Shalom, tendrás acceso directo a una selección curada de proveedores clave para cualquier evento social, grande o pequeño

Como lo mencionaron importantes personalidades, el secreto de esta Expo radica en la posibilidad de comparar, negociar y cerrar tratos con beneficios que no encontrarás en otro lado.

¿Necesitas un fotógrafo de primera?

¿Buscas ese toque especial en la decoración?

¿Quieres el mejor precio para el banquete?

¿Quieres generar un momento inolvidable y que todos recuerden como olía y sabía tu celebración?

Aquí lo resuelves todo.

Servicios que te Conectarán con el Ahorro:

* Banquete y Catering: Desde el más delicioso pastel hasta el servicio de comida completo (incluyendo opciones Kosher), asegura tu menú con tarifas preferenciales.

* Ambientación y Logística: Bodas y Bar y Bat Mitzvás requieren Wedding Planners, invitaciones que impacten, flores frescas y la ambientación perfecta o el aroma ideal. Encuentra a los expertos en decoración e iluminación.

* Memoria y Emoción: Fotografía, Video, y Photo Booths. Captura la Jupá o el momento del Brit Milá con la seguridad de haber conseguido un precio inigualable.

* Detalles Únicos: DJ’s, Música en Vivo, Aromatizantes para darle personalidad a tu evento, y más servicios que hacen la diferencia.

Una Inversión con Sentido Social

“Porque las grandes decisiones se preparan con tiempo,” Expo Konekta te invita a conocer y elegir a los mejores profesionales.

Y además hay un motor aún más poderoso detrás de este evento: su compromiso comunitario. Al participar y adquirir los servicios aquí, estás contribuyendo directamente a una causa noble, cumpliendo con la Tzedaká (justicia/caridad) y asegurando que lo recaudado ayude a cumplir un papel importante dentro de la religión judía.

No lo pienses más: esta es la única oportunidad de juntar la calidad, el ahorro y la solidaridad en la planeación de tu evento. ¡Ven a conectar, a soñar y a ahorrar!

¿Dónde y Cuándo? ¡Guarda la Fecha!

* Lugar: En Ramat Shalom

* Fechas: 3 y 4 de Noviembre

* Horario: de 9 am a 9 pm

* Información: 55 2354 8819

¡Asegura el precio de tu evento hoy mismo!

Ven a Expo Konekta y llévate esos CUPONES EXCLUSIVOS que NO CADUCAN y los descuentos extraordinarios que harán que tu Brit Milá, Boda o Bar Mitzvá sea perfecto sin desequilibrar tus finanzas.

¡Estas ofertas no las vas a encontrar en ningún otro lado!

Te esperamos!