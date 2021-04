Aron Gilbert, el hijo de Salvador Gilbert o Shie Gilbert, como lo conocemos comúnmente, fue nuestro invitado especial de la semana en The Voice of the Silence en nuestra conmemoración con motivo del Levantamiento del ghetto de Varsovia.

Aron nos contó la historia de su padre, un sobreviviente del Holocausto con todas las letras. Shie Gilbert sobrevivió a tres ghettos; el de Varsovia, Neue Shtat y Chéjanov, así como a tres campos de concentración: Auschwitz – Birkenau, Mauthausen y Ebensee y caminó una de las Marchas de la Muerte.

A la corta edad de 19 años Shie Gilbert vivió los horrores del régimen nazi y experimentó en carne propia el antisemitismo, la discriminación, el abuso físico, el hambre, el cansancio extremo, el miedo y la pérdida. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. Luchó por su siempre e incluso combatió activamente a los nazis en el levantamiento ocurrido en Auschwitz en el cual se logró la destrucción de una de las cámaras de gas.

El testimonio de Shie Gilbert es el de un hombre que decidió ser feliz a pesar de todos los horrores que había vivido. Después de la guerra fue a Italia, en donde después de una serie de eventos casuales, unos tíos que vivían en México lo contactaron y lo trajeron a nuestro país. En él Shie pudo rehacer su vida, se enamoró, se casó, tuvo niños y les contó su historia y quien siempre lo escucho fue su hijo, Aron Gilbert.

Shie, al ver la actitud de su primogénito le encomendó contar su historia y nunca negarla, es por esto que Aron escribió un libro narrando las vivencias de su padre, El último sobreviviente.

En esta sesión Aron compartió, nuevamente, los recuerdos de su papá, que son parte de su vida y de su identidad, nos describió como Shie fue un hombre alegre que amó México al que consideraba “el Paraíso”. Nos contó la impresionante historia de su cinturón, con el cual hablaba durante su prisión en los campos de concentración y quien en los momentos más difíciles lo animaba a seguir luchando, a continuar viviendo para algún día contar su historia.

Shie falleció el 25 de octubre del 2008 en la Ciudad de México a los 88 años, después de vivir una vida plena.

Shie y Aron, son el gran ejemplo de dos hombres con un pasado inmensamente doloroso. El padre que lo vivió y el hijo que conoce cada detalle de ese terrible acontecer. A pesar de esto, son dos hombres amables y alegres, que nos inspiran a enfrentar la vida con optimismo, por difíciles que sean las circunstancias. A no odiar, ya que Aron nos cuenta que su padre siempre diferenció a los nazis de los alemanes, que no son y nunca serán lo mismo, y que no se debía repartir culpas a quienes no lo vivieron. La empatía siempre será el camino.

Hoy Shie Gilbert vive a través del testimonio que da Aron sobre él y mientras lo sigamos recordando su presencia será conservada entre nosotros, así como su optimismo, su amor por México y su calidez humana.

Nunca más.

Shie Gilbert. Z”L.