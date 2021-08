La semana pasada en The Voice of the Silence tuvimos la oportunidad de conocer al periodista y autor Julio Godinez, quien recientemente publicó El mexicano de Buchenwald con Editorial Planeta. Esta maravillosa novela nos narra la historia de dos jóvenes mexicanos que llegaron a dicho campo en 1944, con un par de semanas de diferencia y vivieron de primera mano la experiencia de ser prisioneros de los nazis y a quienes ser mexicanos, les representó su tabla de salvación.

Julio nos contó la historia de sus investigaciones y su interés por sacar a la luz las experiencias de estos dos hombres. “La información que hay disponible [respecto a los mexicanos que llegaron a los campos de concertación] no había sido trabajada en campo”, nos comentaba el autor. Es por esto que Godínez decidió consultar los diferentes archivos disponibles para averiguar más sobre dos hombres, quienes serán los protagonistas de su novela histórica: José Luis Salazar y Juan Rodrigo del Fierro.

En esta aventura a través de los archivos de Bad Arolsen, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros más, Julio descubrió los aconteceres de estos dos personajes y lo diferentes que eran y a pesar de ello, cómo México representó para ellos una oportunidad de supervivencia.

Después de cuatro años de incansable investigación, llega a nuestras manos este maravilloso libro, único en su narrativa y en sus características. Dos casos particulares de la Segunda Guerra Mundial, la historia de dos hombres a quienes les fue robada su juventud, como a tantos otros, por la guerra. Los invitamos a sumergirse en esta increíble historia que nos envuelve en el contexto mundial a través de dos testimonios particulares y que nos recuerda que la Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto de la Historia, es también parte de nuestra cultura y nuestra propia historia.