La convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto de 2021 y ofrece un premio por 150,000 pesos y la publicación de la obra.

Librerías Gandhi y Penguin Random House Grupo Editorial invitan a autores noveles a participar en la séptima edición del galardón

Por séptimo año consecutivo, Librerías Gandhi y Penguin Random House Grupo Editorial convocan a escritoras y escritores mexicanos residentes en el país a que participen con sus novelas en el Premio Mauricio Achar/Literatura Random House 2021. Este año la convocatoria estará abierta hasta las 15 horas del lunes 30 de agosto.

Quienes se interesen en participar deberán enviar sus obras impresas a las oficinas de Penguin Random House Grupo Editorial, ubicadas en Miguel de Cervantes Saavedra 301, piso 1, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11520, en la Ciudad de México, rotuladas como “Premio Mauricio Achar/Literatura Random House”. Para envíos por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.

Las novelas deberán ser textos originales e inéditos escritos en español, que no hayan concursado antes en este certamen, ni hayan sido premiados anteriormente en ningún otro concurso o estén sometidas al dictamen de cualquier editorial.

El autor de la novela ganadora recibirá un premio dotado por $150,000.00 y su obra será publicada en el prestigioso sello Literatura Random House, de Penguin Random House Grupo Editorial, en el primer semestre de 2022.

La obra vencedora será seleccionada por un jurado compuesto por tres escritores de reconocido prestigio, además de un representante de Librerías Gandhi y uno de Literatura Random House. La deliberación se llevará a cabo en diciembre del año en curso, y el mismo día de esta, se dará a conocer a quien resulte ganador o ganadora mediante una conferencia de prensa. Los resultados serán publicados tanto en los medios de difusión de Librerías Gandhi como en los de Penguin Random House Grupo Editorial México.

Más sobre el Premio Mauricio Achar / Literatura Random House:

Mauricio Achar convirtió la primera sucursal de Gandhi en un espacio (con cafetería, foro y galería) que contribuyó a animar de manera notable la vida intelectual y artística en la capital del país, haciendo de su librería el símbolo de una época y convirtiéndose así en el hombre que cambió las librerías y el comercio del libro en América Latina.

En ese espíritu, dos grandes empresas dedicadas al fomento y a la difusión de la lectura, como son Librerías Gandhi y Penguin Random House Grupo Editorial, decidieron convocar a este premio con una visión común que incluye la diversidad de temáticas y autores, el cuidado y la apuesta por valores literarios que trasciendan las modas y tendencias y, sobre todo, la importancia del origen y el final de la cadena de lectura: el autor y el lector.

La primera edición del premio se llevó a cabo en el año 2015 y destapó como ganadora a la joven escritora Aura Xilonen, entonces de 19 años, quien resultó ganadora por su novela Campeón gabacho, obra que ha sido traducida a ocho idiomas. Alejandro Carrillo obtuvo el premio en su segunda edición por su novela Adiós a Dylan; Luisa Reyes Retana lo hizo en 2017 con la novela Arde Josefina; mientras que Iván Soto Camba y Pedro Zavala fueron galardonados de manera conjunta e inédita por las obras Pistolar y All in, Sinatra, respectivamente. Para su 5ª edición, el premio fue para la escritora veracruzana Alaíde Ventura Medina por su novela Entre los rotos. Todas han sido obras muy bien recibidas por los lectores y, en algunos casos, cuentan con segundas ediciones. Sin duda, el premio ha sido un trampolín en la carrera literaria de estos autores, no sólo a nivel nacional, sino internacional, ya que varias de las novelas ganadoras cuentan con traducción a otros idiomas. Y para la edición 2020, el ganador del Premio Mauricio Achar / Literatura Random House fue el escritor jalisciense Eduardo Sangarcía por la obra Ana Thalberg , publicada en abril del 2021.

Cuando crees en la literatura todo es posible.

“La oportunidad para los nuevos escritores”

PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO, FAVOR DE CONTACTAR A:

Carlos Rojas Urrutia

carlos.rojas@gandhi.com.mx

Mauricio Montes Constantino

mauricio.montes@penguinrandomhouse.com