Adicto al deporte.

Una emoción indescriptible.

El hablar de adicción, la mayoría de las veces la asociamos de una manera negativa, ya que la palabra adicción es crear una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación; pero en esta ocasión, la adicción va más enfocada a la pasión y a la forma en la que se vive y se disfruta el deporte, esta que es la emoción que conecta el amor hacia lo que más te gusta hacer y la forma en que expresas ese amor.

Adicto al deporte… un libro lleno de vivencias

No es fanatismo, no es un simple aficionado, no solo practica fútbol, hockey sobre hielo o cualquier otro deporte que se le pasa por el frente, también los ve, los disfruta, los narra, los comenta y nos emociona con ellos.