Escritoras mexicanas publican texto sobre las novelas de nuestra colaboradora y amiga Sophie Goldberg

El jardín del mar” en palabras de su autora

La tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias: no es aguantar, no es conceder o tener paciencia; la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad, es la virtud que hace posible la paz.

Un país pequeño de los Balcanes, Bulgaria, encontró la fuerza que potencias y pueblos, supuestamente desarrollados y poderosos, no pudieron: decirle que no a Hitler, que no mandaría a sus ciudadanos judíos como rebaño a la muerte. Tarea nada fácil, lo sé, y justamente por eso, porque le debemos a la memoria colectiva y a la construcción identitaria la permanencia de este acto en nuestra historia, nace El Jardín Del Mar.

Todo esto que les platico no lo leí en un libro, ni lo vi en un documental; todo este cúmulo de periplos son parte de mi vida, de mi legado familiar. Una se descubre como hija de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de transmitir se convierte en una misión. Así, la memoria precisa del pasado, y el constante cuestionamiento a través de los vívidos relatos de mi padre, aunados a mi deseo de honrarlos,una novela que devela la inocencia que prevalece en medio de la desesperanza y del miedo. Un universo infantil confrontado con la peor crueldad imaginable. Una madurez forzada que fue tejiendo un entramado de imágenes y emociones contenidas en un pequeño de tan solo seis años.Los personajes, Efraim, Sofía y Alberto, nos muestran las distintas y profundas maneras en las que cada uno logra vivir después de haber sobrevivido. He narrado esta historia a través de los ojos del niño que nos lleva desde la tristeza más profunda hasta la alegría inconmensurable; del miedo más atroz, a la esperanza de renacer. Lo he hecho con cadencia, con prosa poética y con un gran respeto, solo así se puede tratar el tema.

El Jardín Del Mar incluye fotografías inéditas de los personajes, de los campos de trabajos forzados, lo cual da un importante sustento gráfico e histórico a la novela.

