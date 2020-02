Diario Judío México - Quería contarte que seguimos hablando de ti en el medio cultural —no el oficial, ese no cuenta porque no saben que te fuiste el 8 de febrero de 2010. Somos los que te hemos leído, que hemos aprendido con tu obra los instintos del alma inquieta, aunque nadie haya superado el espíritu necesario para enfrentar eso que llamamos vida. No te olvidamos porque te consideramos la mejor escritora judía mexicana que tuvimos el gusto de conocer y admirar. Sé que puede molestar a otras escritoras judías, nacidas en México. Bueno, considérenlo una elección literaria, sin agresión.

Tuve tu amistad por 30 años. Hace unos días te soñé. Estabas furiosa porque tus alumnos de teatro no habíamos leído una de las 30 obras seleccionadas en tu curso de dramaturgia. “Luego por eso dicen que los teatreros son unos estúpidos que no saben explicar su oficio”, espetaste. Me despertaron tus comentarios y me levanté directo a leer un libro tuyo, Todo aquí es polvo, la memoria que dejaste póstuma cuando decidiste partir de este camino de abrojos. No lo leí antes porque el recuerdo es herida y preferí el silencio que estalla interiormente y carcome los instantes de nuestros encuentros. Eres una inalterable presencia porque tus enseñanzas por fortuna nunca me han abandonado.

Caminar por Jerusalén contigo y comprender que tu raza sigue con el estigma de El mercader de Venecia, cuando la avaricia del mundo no es exclusividad del prejuicio hacia cualquier extranjero. Entender tu obra La morada en el tiempo, esa pieza de relojería donde contigo en Toledo se abren razones sobre la religión, la historia y la fusión de razas a fuerza de invasiones; y nosotros allá, por las rutas de la España musulmana, árabe, romana, judía, mezcla que indica que la pureza étnica es un invento para separar naciones. Contigo uno puede viajar a la antigua Grecia con Penélope y Ulises en la incomprensión del amor y en las guerras de la Odisea, en ese libro mágico, digno de los mejores escritores: Sed de mar. No soy crítico literario, pero tenemos en ti a una escritora de aliento universal, lejos de nacionalismos pedestres que nos llevan a vivir con la cabeza enterrada a la tierra que nos vio nacer sin contemplar justamente eso que llaman lo otro: la otredad de Octavio Paz.

Tampoco había leído la tesis que realizó en 2017 Gilberto Alfonso Ramírez Navarrete: Voz sin sombra. Crónica biográfica sobre Esther Seligson. Allí nos encontramos tus lectores y los amigos. Eras multifacética. Narradora, ensayista, poeta y traductora. Comprendías el latín como pocos pueden presumir. Mezclaste en tu obra el judaísmo con el chamanismo y el talmudismo o el hinduismo. Entreveraste la mitología griega con el I Ching o el sufismo. Y sin embargo es sencillo leerte en tu complejidad porque cuentas las cosas del carácter como lo hacían Marguerite Yourcenar, Clarice Lispector o Virginia Woolf. Sé que las malas lenguas dirán que exagero. No temo de lo que escribo. El conocimiento del náhuatl en Esther Seligson la hacía más mexicana que otras escritoras que lo presumen, la mejor judía que tenemos en la narrativa de México. Entiendo que por eso una me ha dejado de hablar. Ni modo. Esther vale eso, y más que ella.

Ya 10 años sin ti…

