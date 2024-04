“Estrellas de la Cancha”: 2 Jóvenes de la comunidad judía buscan, como parte de la selección, llevar a México al Mundial

2 jovenes de la comunidad tienen la gran oportunidad de escribir una nueva historia del deporte de México

El Campeonato de Futsal de Concacaf 2024 se avecina, y Nicaragua será el epicentro de la acción. Del 13 al 20 de abril, el Polideportivo Alexis Argüello en Managua será testigo de enfrentamientos intensos, estrategias audaces y sueños de gloria.

Este torneo no es solo un campeonato regional; es la puerta de entrada al escenario mundial. Los cuatro clasificados de la Confederación obtendrán su boleto para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024. Y nuestros jóvenes, con el escudo de México en el pecho, están decididos a dar lo mejor de sí.

Abraham Atri Marcovich y Elias Harari, 2os nombres que resuenan en los pasillos de la Comunidad.están listos para dejar su huella en el mundo del futsal. Con el escudo de México en el pecho, pondrán lo mejor de si mismos, desplegaran su calidad para enfrentarse a los mejores equipos de la región. Su objetivo: Ganar por primera vez este torneo y por supuesto calificar a nuestro País al Mundial de Futsal y poner en alto el nombre de México.

Estos jóvenes, Abraham y Elías, grandes jugadores de Futsal del CDI, Abraham ademas ya abanderado de nuestra delegación para una macabiada y Elias Multicampeón con el Equipo de Kelbs y en lo personal de Goleo, llevan, junto con todos sus compañeros de equipo, ya varios meses entrenado y preparándose para este primer paso que es el Premundial de Futsal

Cabe mencionar que para ser seleccionado, tanto Elias como Abraham y 12 jugadores tuvieron que pasar un difícil proceso y destacar en él. Desde un primer torneo nacional donde se escogieron más de 50 jugadores para formar la preselección y en la que también quedaron otros participantes de la comunidad, de estos jugadores, se fueron realizando diferentes cortes, y gracias a su calidad y dedicación diaria, cabe mencionar que entrenaban todos los días desde las 6 de la mañana, fueron elegidos para formar el equipo que tiene la obligación de llevar a México, a un mundial de Futsal

México tendrá un duro recorrido enfrentando a Surinam, Haiti y la campeona actual Costa Rica y una vez calificados, lo cual estamos seguros lograrán, deberá pasar la ronda de cuartos de final para asegurar un lugar en el próximo mundial de la especialidad

México se topará en el grupo C a la potencia del área, primero el día 13 de abril ante Surinam, al siguiente día ante la desconocida Haití y para el 15 ante la toda poderosa Costa Rica, campeona del área que contará con su legión europea.

En siete ediciones desde que se instauró en Concacaf el premundial, México solo ha tenido una actuación destacable.

Aca en diariojudio les estaremos dando toda la información de cada juego y la participación de estos jóvenes representantes de México y de nuestra comunidad

Abraham y Elias, con el balón en sus pies, representarán a México. Sus nombres resonarán en las gradas, en las redes sociales y en los corazones de quienes sueñan con ver a México brillar en el escenario global.

Así que prepárate para los goles, las atajadas imposibles y las emociones desbordantes. Porque estos jóvenes, con la pasión de la juventud y la determinación de los campeones, están listos para dejar su huella en la historia del futsal. ¡Que ruede el balón! 🌟⚽️

Todo lo que necesitas sabes acerca del Campeonato de Futsal de Concacaf 2024

Con 2 representantes de la comunidad judía de México estará en Nicaragua que es la sede de los mejores equipos de la región para el Campeonato de Futsal de Concacaf 2024 del 13 al 20 de abril, con todos los partidos teniendo lugar en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua y jugandose la Final se jugará el 20 de abril para coronar al campeón.

El torneo coronará al próximo campeón de Futsal en Norte, Centro América y el Caribe, y determinará los cuatro clasificados de la Confederación para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el Campeonato de Futsal de Concacaf 2024.

¿Qué debes saber sobre el Campeonato de Futsal de Concacaf 2024?

Participantes: Doce equipos lucharán por la gloria. Desde Nicaragua (nuestros anfitriones) hasta Estados Unidos, pasando por Canadá, Cuba y más, la competencia será feroz.

Calendario: Del 13 al 20 de abril, los partidos se sucederán en una danza de habilidades y pasión. La gran final, el 20 de abril, coronará al campeón.

Historia: Desde 1996, este campeonato ha sido el escenario de hazañas inolvidables. Cada cuatro años, se corona un campeón y se traza el camino hacia la Copa Mundial.

En la edición anterior del Campeonato de Futsal Concacaf, jugado en Guatemala en 2021, Costa Rica ganó su cuarto título derrotando a Estados Unidos 3-2 en la final. En el partido por el mejor tercer lugar, Guatemala venció a Panamá 3-2 en tiempo extra. Éstas cuatro naciones representaron a la Confederación en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021.

El Campeonato de Futsal de Concacaf 2024 es la octava edición de la competición internacional de Futsal de Concacaf y contará con la participación de 12 equipos.

Las 12 naciones participantes son las siguientes:

Nicaragua (anfitriones)

Canadá

Cuba

Costa Rica

República Dominicana

Guatemala

Haití

México

Panamá

Surinam

Trinidad y Tobago

Estados Unidos

Cada nación ha enviado listas de 14 jugadores

Historia

Desde 1996, el Campeonato de Futsal de Concacaf se ha celebrado cada cuatro años, coronando a un campeón y sirviendo como competición de clasificación para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

Antes de que comience el Campeonato de 2024, se han jugado 113 partidos y se han marcado 809 goles en la historia del torneo.

Costa Rica es la nación más laureada en la historia del torneo, con cuatro títulos. Los Ticos también son los campeones defensores después de ganar en 2021 y están buscando su cuarto campeonato consecutivo.

Estados Unidos ganó la edición inaugural y es el segundo con más títulos con dos títulos. Guatemala es la única otra nación que ha levantado el trofeo, haciéndolo en 2008.

Cuba ha estado muy cerca de levantar el trofeo, terminando como subcampeón en cuatro ediciones del torneo en 1996, 2000, 2004 y 2008. Panamá también ha tenido participaciones destacadas, como subcampeón en 2012, 2016 y 2021.

Campeones

Costa Rica (4): 2000, 2012, 2016, 2021

Estados Unidos (2): 1997, 2004

Guatemala (1): 2008

Clasificación para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA

El Campeonato de Futsal de Concacaf 2024 servirá como clasificatorio para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024. Los cuatro equipos de Concacaf que se clasificarán para el torneo de 24 equipos en septiembre serán determinados por los ganadores de los cuartos de final de este año.

Las siguientes son las participaciones históricas de las naciones de Concacaf en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA.

Estados Unidos (6): 1989*, 1992, 1996, 2004, 2008, 2021

Costa Rica (5): 1992, 2000, 2012, 2016, 2021

Guatemala (5): 2000, 2008, 2012, 2016, 2021

Cuba (5): 1996, 2000, 2004, 2008, 2016

Panamá (3): 2012, 2016, 2021

Canadá (1): 1989*

México (1): 2012

* – Participante invitado

Formato

Para la Fase de Grupos, los 12 equipos se dividirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Después de jugar todos contra todos, los ganadores de grupo, los segundos clasificados y los dos mejores terceros clasificados se clasificarán para la fase eliminatoria que consistirá en cuartos de final, semifinales y una final, donde se coronará al campeón de Futsal de Concacaf.

Los siguientes son los grupos para la fase de grupos del Campeonato de Futsal de Concacaf 2024:

Grupo A: Costa Rica, México, Surinam, Haití

Grupo B: Panamá, Cuba, Canadá, Nicaragua

Grupo C: Guatemala, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, República Dominicana

Cuartos de final:

P19: Ganador del Grupo A vs. Tercer lugar del Grupo B/C,

P20: Ganador del Grupo B vs. Tercer lugar del Grupo A/C,

P22: Ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo A,

P23: Grupo B vs. Subcampeón del Grupo C

Semifinales: Ganador P19 vs. Ganador P22, Ganador P20 vs. Ganador P21

Tercer Lugar: Perdedor de la Semifinal 1 vs. Perdedor de la Semifinal 2

Final: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la Semifinal 2

El técnico Vivanco tuvo un tiempo valioso de 3 años para tratar de cambiarle la cara al representativo azteca e integrar a lo mejor del salonismo mexicano, una nación donde el Futbol de Salón es el tema menos importante de la polémica federación mexicana de futbol

Importante mencionar que fue el centro deportivo Israelita quien brindo todo su apoyo, infraestructura y canchas para que este equipo pudiera tener las mejores oportunidades y la mejor

Para esta ocasión Vivanco siembra las esperanzas en los hermanos Giorgana, un par de jugadores “aclamados” por la afición y conocedores del futbol reducido en México que en los últimos años han brillado dentro del futbol 7 y que actualmente son las figuras emergentes del reality deportivo People´s League, otro que llama poderosamente la atención es el campeón con Savage en la MASL, Luis “Mago” Magaña quien también fue pieza fundamental en la obtención del mundial Futbol 7 de Puebla y claro Elias Harari y Abraham Atri que tienen ya también una amplia experiencia en diferentes torneos incluyendo las Macabiadas

Hoy en día vemos que otras naciones de Concacaf como EUA, Canadá, Costa Rica, Guatemala e incluso República Dominicana ya cuentan con jugadores en el futsal europeo cuando hace 6 años no había ninguno, habrá que ver y esperamos que a México le alcance para cumplir el objetivo de llegar a un segundo mundial .

Los jugadores con esta importante responsabilidad son

Alfonso Rodriguez: GK

Gerardo Galicia-Salomón: GK

Abraham Atri: Cierre

Rigoberto Trujillo: Cierre

Miguel Giorgana: Universal

Daniel Soltero: Pivot

Eduardo Dávalos: Pivot

Carlos Rivera: Pivot

Eder Giorgana: Pivot

Miguel Benitez: Pivot

Elias Harari: Ala

Luis Magaña: Ala

Miguel Limón: Ala

Eddie Sanchez: Ala